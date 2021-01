Fetiţă de 9 ani, abuzată sexual repetat, sub ochii tatălui paralizat de frică﻿

În aprilie 2020, o fetiţă de 9 ani din comuna bihoreană Sâmbăta a fost agresată sexual, în mai multe rânduri, de un bărbat de 41 de ani. Karoly Belejan îl ameninţa pe tatăl copilei cu bătaia şi îl dădea afară din casă, pentru a-i abuza fiica. Singurul care a avut curajul să-l înfrunte a fost fratele victimei, un băieţel de numai 11 ani.



Abia apoi implicarea oamenilor din satul în care trăiau copiii a dus la prinderea prădătorului sexual. El a fost condamnat, zilele trecute, la 6 ani şi 10 luni de închisoare. Decizia nu e definitivă.



Fuga mamei şi mila sătenilor



Karoly Belejan, zis Moni, venea peste ei de vreo două luni. Se trezeau cu el la uşă pe nesimţite, căci bărbatul se strecura printr-o spărtură a gardului din spatele curţii. După ce intra în casă, le ordona, lui Matei* şi tatălui lui, să iasă afară, apoi el o lua pe Irina* şi se închidea cu ea într-o cameră.



„Fără să mă observe, mă uitam pe geam”, a declarat, la proces, băieţelul de 11 ani. „L-am văzut dezbrăcat, cum stătea peste sora mea, care era tot dezbrăcată. Şi ea plângea.”



Irina şi Matei au rămas în grija tatălui lor, după ce mama i-a părăsit şi a plecat în străinătate, unde s-a recăsătorit. Bărbatul încerca să aibă grijă de ei, dar nu avea un loc de muncă stabil şi începuse să bea.



Locuiau în comuna Tileagd din Bihor. Când au rămas fără adăpost, tatăl şi copiii au fost găzduiţi într-un apartament social din Oradea, dar apoi cineva, impresionat de soarta lor, le-a pus la dispoziţie o casă din comuna Sâmbăta. Casa avea curte cu grădină, iar în spatele ei era o livadă.



După ce s-au mutat aici, oamenii din sat i-au îndrăgit repede pe copii şi-au început să-i ajute cu mâncare şi cu haine. Curând, strecurându-se printre samariteni, Moni a intrat şi el în acea casă. S-a împrietenit imediat cu tatăl copiilor, având aceeaşi pasiune: băutura.



Tatăl: „Mi-era frică de el”



„A început să vină la noi din februarie 2020”, a declarat, în faţa instanţei, tatăl copiilor. „După ce a venit de câteva ori, am văzut că începe să o ia în brațe pe fetiţă şi să o mângâie. I-am zis s-o lase în pace, dar a început să strige la mine și să mă ameninţe că mă bate. Şi mi-era frică de el”, mărturiseşte bărbatul.



„Moni e un drac de om”, spune o persoană din sat care-l cunoaşte foarte bine. Ne-a vorbit sub protecţia anonimatului, pentru că, la rându-i, se teme de Moni.



În 2008, Moni a fost condamnat pentru înşelăciune, iar în 2018 a primit un an cu suspendare, pentru că a condus un moped neînmatriculat şi fără a avea permis.



Voia să întrețină relații sexuale cu fetiţa



Pentru ca lumea din sat să nu înceapă să-şi pună întrebări, Moni venea în casa unde locuiau copiii doar după lăsarea întunericului. Mergea până în spatele curţii şi intra printr-o spărtură pe care o făcuse în gardul de sârmă.



După ce-i gonea afară pe tatăl şi pe fratele fetiţei de 9 ani, se închidea cu ea în cameră „de fiecare dată stând circa 30 de minute. Odată, am intrat și l-am văzut că își trăgea pantalonii, iar fetița stătea pe pat și plângea”, povesteşte tatăl.



După ce Moni pleca, o întreba ce-i face, iar fiica lui îi spunea „că o dezbracă, că se dezbracă şi el, că o mângâie şi o ţucă pe gură şi că încearcă să o violeze cu degetul și cu penisul”, a spus tatăl la proces.



Unui prieten care a dat declaraţie de martor în dosar, Moni i-a destăinuit „că a mers la fetița lui Jumbo, cu intenția să întrețină relații sexuale cu ea. Mi-a spus că nu a reuşit, pentru că fetiţa era prea mică, iar el are prea multe bile sub pielea penisului.”



Vecinii din sat s-au autosesizat



Orice infracţiune lasă urme. În satul care îi adoptase pe Irina şi Matei, oamenii au observat mai întâi că fetiţa era tot timpul supărată. Apoi, în preajma sărbătorilor de Paşte, s-a auzit că Moni a luat de la magazinul din sat o caserolă cu prăjituri pe care a dus-o celor doi copii.



„Dacă la un incident asistă mai multe persoane, ele se vor simţi mai puţin îndemnate să acţioneze în mod pozitiv decât dacă asistenţa ar fi formată dintr-un singur individ. Asta, pentru că fiecare are impresia că nu lui sau ei îi revine răspunderea pentru a interveni, dar şi pentru că atitudinea pasivă şi calmă a celorlalţi indică absenţa unei urgenţe reale”, precizează psihologii Hans Eysenck şi Michael Eysenck în cartea „Descifrarea comportamentului uman”.



În satul cu nici 200 de locuitori din Sâmbăta, oamenii s-au mobilizat însă imediat.



Ziua în care a venit poliţia



În dimineaţa zilei de luni, 20 aprilie 2020, Moni a intrat în casa copiilor și a rămas acolo până în jurul orei 14:00. „Aveau cămara plină cu ce primiseră de la oameni, ca să facă şi ei Paştele aşa cum trebuie”, spune un localnic. „Iar el venea la ei şi, pe lângă faptul că batjocorea fetiţa, mânca şi tot ce primeau copiii de pomană.”



Seara, în jurul orelor 20:00, Moni s-a întors acolo. Cineva l-a văzut strecurându-se pe poteca din spate şi s-a plâns la postul de poliţie că bărbatul le dă târcoale celor doi copii. Poliţiştii au intervenit imediat, dar, auzind bătăile lor în poartă, Moni a ieşit din camera unde se încuiase cu fetiţa şi a fugit prin spatele curţii.



Tatăl copiilor le-a recunoscut poliţiştilor că Moni fusese acolo şi le-a spus că îi e frică de el, însă n-a pomenit nimic de agresiunea sexuală asupra fiicei.



Dar vecinele adunate la poarta lui, în acea seară, au observat că, în timp ce tatăl discuta cu poliţia, fetiţa de 9 ani „tăcea, ținea capul în pământ şi era foarte speriată”.



De acolo, poliţiştii au mers direct la Moni acasă, iar el a susținut că n-a fost niciodată în acea curte. Dar, imediat după ce poliţia a plecat, s-a întors acolo.



Copilul, molipsit cu tristeţea surorii lui



„Tata s-a certat cu el”, a declarat fratele fetiţei, în faţa instanţei. „Pe urmă, eu, fiind supărat că acel bărbat nu o lasă în pace pe sora mea, am intrat în cameră. El era pe pat, lângă sora mea, care plângea, şi am încercat să o salvez. Am luat o mătură cu care am vrut să-l lovesc, dar bărbatul s-a ridicat şi mi-a dat o palmă peste cap.”



Băiatul de 11 ani a fugit, iar Moni a început să alerge după el prin curte. „După ce l-a prins, l-a țucat pe gură”, spune tatăl copiilor, care a văzut întreaga scenă.



Copilul a fost evaluat psihologic, câteva zile mai târziu, şi s-a constatat că el plasează imaginea personală în imaginar, „în poziţia de apărător al surorii sale”, contaminându-se de la ea „prin preluarea stării emoţionale alterate și manifestare comportamentală: iminența stării de plâns, oboseală psihică și fizică, teamă față de bărbatul agresor”.



În acea noapte, după ce l-a agresat pe băieţel, Moni s-a întors în cameră, la sora lui mai mică. „Când am intrat”, spune tatăl, „l-am văzut trăgându-și pantalonii. Fata era pe pat, dezbrăcată, iar pe piciorul ei era o urmă de spermă”.



Ancheta femeilor din sat



A doua zi, pe 21 aprilie 2020, patru femei din sat s-au întâlnit şi-au mers din nou la casa copiilor. Cu binişorul, au început să-l descoasă pe tată, iar el le-a mărturisit că Moni vine peste ei şi „face lucruri nepotrivite cu cea mică”.



Una dintre femei a luat-o deoparte pe fetiţă, iar ea i-a povestit, plângând, tot ce îi făcea acel bărbat, când rămânea singur cu ea. Femeile au chemat imediat poliţia.



Moni a fost reţinut la 22 aprilie şi apoi arestat preventiv. Nu a recunoscut acuzaţiile şi a susţinut în continuare că n-a fost niciodată în acea casă. În timpul procesului, n-a dat nicio declaraţie, iar când tatăl copiilor a fost audiat ca martor, l-a blestemat şi l-a ameninţat din boxa arestaţilor.



Copiii, luaţi de lângă tată



Parchetul de pe lângă Judecătoria Beiuş l-a trimis în judecată pe Karoly Belejan, zis Moni, pentru agresiune sexuală în formă continuată, în cazul Irinei, şi agresiune sexuală și lovire sau alte violențe, în cazul lui Matei.



Bărbatul a fost supus unei expertize psihiatrice, care a concluzionat că el „prezintă personalitate modificată, pe model psihopat, manifestă iritabilitate, nervozitate, toleranță scăzută la frustrări minore, tendință de a simula, mitomanie, toleranță afectivă scăzută”.



La 17 decembrie 2020, Belejan a fost condamnat la 6 ani şi 10 luni de închisoare, la pedeapsă fiind adăugată şi o treime din anul primit cu suspendare în 2018.



Procurorii, dar şi inculpatul au atacat sentinţa, iar verdictul final va fi dat de Curtea de Apel Oradea.



Pentru că tatăl lor a dovedit că nu poate avea grijă de ei, Irina şi Matei au fost luaţi de cei de la Protecţia Copilului şi duşi într-un centru de plasament.



Parchetul a cerut, iar instanţa a admis ca Belejan să le plătească celor doi copii 80.000 de lei – daune morale.



* Protejăm identitatea reală a copiilor.



