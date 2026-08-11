Sistemul de urgență a fost alertat duminică după-amiază de trecătorii îngroziți care au văzut copila atârnând periculos peste balustrada balconului.

Până la sosirea echipajelor de salvare și ale pompierilor, trei vecini au reacționat cu un instinct ieșit din comun: au luat rapid o pătură și s-au poziționat exact sub locul în care atârna copila.

Camerele de supraveghere din zonă au surprins momentele de o tensiune extremă în care fetița se desprinde de margine, iar cei trei bărbați întind pătura în aer și atenuează complet prăbușirea de la peste 15 metri înălțime.

„Datorită reacției lor extrem de rapide, s-a evitat o adevărată tragedie”, a declarat Karolina Wojciekian, purtătoarea de cuvânt a poliției locale din Łomża.

„A fost o chestiune de câteva secunde”

Unul dintre bărbații care au alergat să întindă pătura este Dariusz Płoński. Acesta a descris momentele de panică prin care a trecut alături de ceilalți doi vecini în încercarea de a anticipa locul exact în care va cădea fetița.

Micuța era speriată, îmbrăcată doar într-un tricou și se mișca haotic de-a lungul balustradei, fără să poată răspunde strigătelor disperate ale celor de la sol.

„Când am ieșit din clădire, am auzit oameni țipând. Am ridicat privirea și am văzut copilul, care era aproape gol, purtând doar un tricou. Fata se mișca dintr-o parte în alta a balustradei. Am strigat la ea să nu se miște, dar nu mi-a răspuns”, a povestit Dariusz Płoński pentru postul regional Radio Białystok.

Bărbatul a explicat că totul s-a derulat într-un ritm amețitor, iar poziționarea păturei s-a făcut în ultima fracțiune de secundă.

„A fost o chestiune de câteva secunde. Când am ridicat din nou privirea și am văzut că fetița se mutase în alt loc, abia am avut timp să ne repoziționăm astfel încât să cadă pe pătură”, a dezvăluit Dariusz Płoński.

Fetița a scăpat doar cu leziuni minore

Imediat după impactul atenuat de pătura întinsă de vecini, fetița a fost preluată de un echipaj medical și transportată de urgență la spital pentru investigații amănunțite.

Spre uimirea cadrelor medicale, căderea de la etajul 5 nu i-a provocat leziuni interne sau fracturi grave.

Fetița s-a ales doar cu vânătăi minore, iar medicii au confirmat că viața ei este complet în afara oricărui pericol.

Mama dormea în casă, având o alcoolemie de 0,7 la mie

În timp ce afară se desfășura operațiunea dramatică de salvare, mama fetiței se afla în interiorul apartamentului. Polițiștii sosiți la fața locului au descoperit că femeia dormea adânc și nu realizase ce se întâmplă cu propriul copil. În tot acest timp, tatăl fetiței se afla la muncă în străinătate.

Testată de polițiști, femeia prezenta o alcoolemie de 0,7 la mie în sânge, valoare încadrată la o intoxicație ușoară spre moderată.

Autoritățile judiciare din Polonia au deschis o anchetă penală pentru a stabili cu exactitate condițiile în care fetița a fost lăsată nesupravegheată pe balcon.

În cazul în care va fi trimisă în judecată și găsită vinovată pentru punerea în pericol a vieții copilului, mama riscă o pedeapsă de până la cinci ani de închisoare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE