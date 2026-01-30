Iga a luat decizia de a nu-și invita mama la nunta sa, alegând să rupă definitiv legătura cu aceasta.

Decizia ei a stârnit o reacție surprinzătoare din partea familiei materne, care a condamnat-o ferm. „M-am mutat de acasă la 19 ani, pentru că mama nu mai voia să mă sprijine financiar. De atunci nu am mai păstrat legătura cu ea. Nu am văzut niciun motiv să o invit la nunta mea”, explică Iga.

Tânăra povestește că relația cu mama sa a fost marcată de tensiuni, critici constante și lipsă de sprijin.

După divorțul părinților, tatăl său s-a mutat în altă parte a țării, dar a continuat să o ajute financiar și emoțional, în timp ce mama sa, pe care o descrie ca fiind narcisistă și autoritară, i-a impus să contribuie financiar la gospodărie imediat după terminarea liceului.

„Am știut că, legal, era responsabilitatea ei să mă întrețină, dar am decis că nu vreau nimic de la ea. Cu ajutorul tatălui și prin propria muncă, am reușit să mă descurc”, adaugă ea.

Decizia de a nu-și invita mama la nuntă a fost una conștientă și justificată de trecutul dificil. „Mama nu a fost interesată de viitorul meu și nu m-a ajutat să-mi construiesc viața. Am considerat că nu merită să fie acolo”, spune Iga, care a invitat însă alți membri ai familiei materne, precum mătuși și unchi.

Evenimentul a fost o reușită, dar relațiile cu această parte a familiei s-au deteriorat ulterior. „După nuntă, rudele din partea mamei au rupt legătura cu mine, numindu-mă o fiică nerecunoscătoare. Îmi spuneau că, indiferent de trecut, mama este mama și ar fi trebuit să fie invitată. Este șocant, având în vedere că știau prin ce am trecut cu ea”, explică Iga.

Ea și-a apărat decizia, susținând că o invitație ar fi însemnat să ignore abuzurile și suferințele din copilărie.

Familia maternă a acuzat-o că i-a provocat durere mamei sale, dar Iga consideră că decizia ei a fost justificată.

Faptul că m-a născut nu șterge toate răutățile pe care mi le-a făcut. Nu am vrut să-mi stric ziua nunții având-o acolo în rolul de mamă a miresei. Pentru mine, a fost corect ca ea să suporte consecințele deciziilor sale din trecut.

