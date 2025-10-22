Suspecta este acuzată de fraudă și obstrucționarea anchetei, după ce a încasat ilegal pensia de supraviețuitor al Holocaustului a mamei sale decedate.

Atenție, informații care vă pot afecta emoțional!

Ancheta a început după ce rudele și-au exprimat îngrijorarea cu privire la starea vârstnicei, deoarece primiseră informații contradictorii de la fiică.

Polițiștii i-au reținut pe fiică și pe partenerul ei din cauza declarațiilor contradictorii, inclusiv afirmația că bătrâna ar fi murit în aprilie anul trecut și ar fi fost înmormântată în alt oraș din cauza războiului din Fâșia Gaza.

După câteva săptămâni de investigații, poliția a reușit să găsească corpul decedatei într-o groapă adâncă de trei metri în grădina casei din Karmiel, din nordul Israelului, se arată în comunicatul poliției.

Poliția și diversele organizații care au intervenit la fața locului au organizat o ceremonie emoționantă în onoarea senioarei.

Anchetatorii au mai descoperit că trupul a fost ascuns de partenerul femeii, care s-a sinucis ulterior în arest.

Femeia, care încasa în numele mamei sale ajutorul pentru supraviețuitorii Holocaustului și alte prestații sociale, este acuzată de fraudă, obstrucționarea anchetei poliției și nedeclararea decesului.

Recomandări Un fost judecător al CCR are 10.000 de euro pensie și e bucuros că rămâne cu toți banii, după decizia CCR: „Avem dreptul. Nu înțeleg ce atâta tam-tam”

Locotenent-colonelul Alon Reuveni, comandantul Poliției din Galileea, a declarat: „În cei 26 de ani de serviciu în poliția israeliană, am fost expus unor evenimente dificile, dar acesta este unul dintre cele mai dificile dintre ele, în care o supraviețuitoare a Holocaustului în vârstă de 93 de ani a fost îngropată în curtea casei sale și de către familia sa”.





Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE