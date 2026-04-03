O sursă de profit uriașă

Strategia comercială a firmei Powerus din Florida – care i-a cooptat recent pe Eric și Donald Trump Jr. – ar putea transforma un conflict început de președintele american într-o sursă de profit pentru propria familie.

„Aceste țări se află sub o presiune enormă de a cumpăra de la fiii președintelui, astfel încât aceasta să facă ceea ce își doresc ele”, a declarat Richard Painter, fost avocat șef pe probleme de etică la Casa Albă în mandatul lui George W. Bush.

„Aceasta va fi prima familie a unui președinte care va câștiga mulți bani de pe urma unui război – un război pentru care el nu a obținut consimțământul Congresului.”

Co-fondatorul Powerus, Brett Velicovich, a declarat pentru Associated Press că firma sa desfășoară prezentări comerciale, inclusiv demonstrații de drone, în mai multe țări din Golf. Scopul acestora este de a arăta modul în care interceptoarele sale defensive pot ajuta aceste state să respingă atacurile iraniene.

„Echipa noastră realizează în acest moment numeroase demonstrații cu interceptoare în tot Orientul Mijlociu”, a declarat Velicovich într-un schimb de mesaje. „Deținem o tehnologie incredibilă, care poate salva vieți”. Acesta a refuzat să numească țările vizate sau să ofere detalii suplimentare.

Acordul fraților Trump cu Powerus le-ar putea aduce acestora pachete de acțiuni considerabile. În calitate de comandant suprem, tatăl lor a lansat, împreună cu Israelul, atacurile împotriva Iranului în urmă cu mai bine de o lună, declanșând astfel războiul care a creat necesitatea ca aceste țări din Golf să caute protecție.

„Suntem în război, prietene”

Powerus a negat existența oricăror conflicte de interese atunci când a fost anunțată inițial participarea fraților Trump în companie. Velicovich a subliniat determinarea firmei de a ajuta Statele Unite să recupereze terenul pierdut în fața producătorilor de drone din China și Rusia și, în cele din urmă, să îi depășească.

„Suntem în război, prietene; suntem într-o cursă a înarmării, iar America va pierde dacă nu construim rapid”, a declarat Velicovich, veteran al armatei care a fost el însuși ținta atacurilor cu aceleași drone rusești folosite acum de Iran.

Acesta a adăugat: „Ar trebui să fim recunoscători că cineva mai încearcă să investească în producția americană acum. Această idee transcende politica”.

Fiii cei mari ai președintelui și-au extins interesele de afaceri dincolo de hoteluri și terenuri de golf de când tatăl lor a preluat din nou mandatul de președinte. Companiile în care au investit sau pentru care au fost numiți consilieri – beneficiind de pachete de acțiuni – acoperă o gamă largă, de la proiecte în criptomonede până la contractori federali care produc componente de rachetă și magneți din pământuri rare.

Război în Iran, ziua 35

Statele Unite și Israelul și-au intensificat atacurile, vizând un centru de cercetare medicală vechi de un secol din Teheran, un pod din apropierea capitalei și oțelării, după ce președintele Donald Trump a amenințat că va bombarda Iranul până va ajunge în „epoca de piatră”. Pete Hegseth i-a cerut demisia șefului armatei SUA, iar Rusia se laudă că Strâmtoarea Ormuz e deschisă pentru ea, prin vocea lui Iuri Ușakov.

Totodată, Donald Trump se laudă că a distrus cel mai mare pod suspendat din Iran, abia construit, atac în care s-au înregistrat 8 morți și 95 de răniți. Președintele SUA și-a asumat distrugerea principalului pod din Iran, amenințând că va aduce țara în „epoca de piatră”, dacă nu se încheie un acord care să oprească războiul de cinci săptămâni.

