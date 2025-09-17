Marian Tudose, consilier local în comuna Topraisar, a dat în judecată PNL Constanța în 2024 și a reclamat că nu a fost notificat și nici convocat pentru a-și susține punctul de vedere, invocând încălcarea dreptului la apărare și a Statutului PNL.

În replică, PNL Constanța a transmis instanței că decizia excluderii a fost luată în baza Statutului partidului, că Marian Tudose nu și-a plătit cotizația și că, potrivit procedurii interne, el trebuia mai întâi să conteste la Curtea de Arbitraj a filialei județene, înainte de a apela la instanță.

În primă instanță, pe 25 iunie 2025, Tribunalul Constanța a respins acțiunea ca inadmisibilă, dar Tudose a făcut apel pe 8 septembrie, iar verdictul este așteptat peste câteva luni.

