Anchetatorii au aflat, până în prezent, faptul că avionul decolase de pe aerodromul din Șiria și urma să facă un zbor de agrement. Pilotul, unul experimentat, a ținut în permanență legătura cu cei de la sol și nu apucase să raporteze vreo problemă.

Înainte de a trece pe deasupra autostrăzii A1, avionul de mici dimenisuni s-a prăbușit chiar în curtea fabricii de vagoane din Arad. Mai multe echipaje de urgență au fost trimise la fața locului.

Salvatorii au găsit în epava avionului doi bărbați: pilotul și pasagerul, cu leziuni incompatibile cu viața.

„La data de 9 august a.c., în jurul orei 11:40, poliţiştii arădeni au fost sesizaţi despre un eveniment aviatic. În urma evenimentului, un tânăr de 18 ani şi un bărbat de 48 de ani şi-au pierdut viaţa”, a transmis IPJ Arad.

Nu s-au înregistrat victime la sol, chiar dacă avionul a căzut chiar în fața unei hale. Fabrica respectivă nu mai are activitate de câteva luni. Zona s-a împânzit de polițiști și anchetatori, urmând să ajungă acolo și specialiști de la Autoritatea de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile, pentru a stabili ce s-a putut întâmpla în timpul zborului.

