Penele de curent îi dau peste cap rutina zilnică

„Sincer, după patru ani de război în toată regula, pare greu să-i mai surprind pe ucraineni. Și totuși, penele de curent aduc întotdeauna schimbări neplăcute în rutina mea zilnică. Pentru astfel de ocazii, țin la îndemână mai multe baterii externe – în cazul în care curentul se întrerupe mai mult de o zi. Acum, fizic nu-mi permit să stau fără comunicare, așa că încerc să am mereu toate dispozitivele încărcate, indiferent de ora din zi.”

Khayat a explicat că, în lipsa electricității, își mută activitatea în cafenele sau spații de coworking din apropiere.

„Pentru mine, aceasta este cea mai bună opțiune – pot mânca la timp, mă pot reîncărca și totuși să rămân concentrat asupra fluxului meu de lucru”, a spus artistul.

Pregătirile pentru Eurovision, îngreunate de lipsa electricității

Pregătirile pentru Eurovision au fost, de asemenea, afectate de aceste condiții. „La nivel global, este o problemă importantă. Lucrăm în studio doar atunci când este lumină. Este foarte frig în cameră, ceea ce, în mod natural, provoacă disconfort. Acum trebuie să alocăm mai mult timp pentru toate. Dacă nu avem suficient timp în timpul zilei, îl furăm din somn și lucrăm noaptea pentru a evita ratarea termenelor limită.”

Khayat a menționat că echipa sa lucrează intens pentru a recupera timpul pierdut. „Din cauza includerii mele în „Diya”, am în prezent un timp extrem de scurt, mai puțin decât ceilalți participanți, așa că echipa mea lucrează în modul turbo, încercând să recupereze decalajul.”

Viața la parter accentuează dificultățile din sezonul rece

Condițiile de acasă sunt la fel de dificile, mai ales în contextul temperaturilor scăzute. „E puțin mai cald acasă decât afară și, sincer, e insuportabil de frig. Pentru că locuiesc la parter, e mult mai frig decât la vecinii mei de sus.”

Pentru a face față frigului, cântărețul folosește radiatoare atunci când există electricitate și se încălzește în restaurante pe parcursul zilei. „Și acum, cu siguranță nu-mi permit să mă îmbolnăvesc, așa că umbl prin casă îmbrăcată ca o varză. Pentru orice eventualitate, mi-am cumpărat niște radiatoare – le folosesc când e electricitate. Iar ziua, mă încălzesc mai ales în restaurante, unde, cum am spus, lucrez până seara.”

Prevenția este esențială pentru Khayat, care se bazează pe lenjeria termică, hainele din fleece, vitaminele și băuturile calde. „Am început chiar să port o eșarfă, lucru pe care nu l-am mai făcut niciodată. Dar se pare că există o primă dată pentru orice.”

Întreruperile de curent și încălzire în Ucraina continuă să afecteze viața cotidiană a locuitorilor, iar Khayat reprezintă un exemplu de adaptare într-un context extrem de dificil.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE