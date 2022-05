Finlanda și Suedia și-au depus oficial cererile de aderare la NATO: „Un moment istoric”

„Acesta este un moment istoric, într-un moment istoric pentru securitatea noastră”, a declarat șeful NATO, Jens Stoltenberg, care a primit cererile de aderare prezentate de ambasadorii celor două ţări.

„Sperăm să finalizăm rapid” procesul de aderare, a adăugat Stoltenberg.

Pentru aderare, este necesară unanimitatea celor 30 de membri ai Alianţei.

Joi, 19 mai, președintele SUA, Joe Biden, îi va primi la Casa Albă pe președintele Finlandei Sauli Niinisto şi pe premierul Suediei Magdalena Andersson.

Guvernul suedez a confirmat oficial luni că intenționează să solicite aderarea la NATO, alăturându-se Finlandei vecine.

Cele două țări nordice au stat mult timp departe de aderarea la alianța nord-atlantică, condusă de SUA. Acum însă doresc să se alăture alianței militare, după ce războiul Rusiei împotriva Ucrainei a provocat noi îngrijorări în materie de securitate în întreaga regiune.

[LIVE] #NATO Secretary General @jensstoltenberg meets the ambassador of #Finland to NATO, @korhonen_klaus ?? & the ambassador of #Sweden to NATO, Axel Wernhoff ?? https://t.co/Ds480P3SEp