O bucată din autostrada A7 este gata, dar nu poate fi folosită

Filiala din România a firmei, Trace Group Hold PLC – Sucursala București, lucrează la Lotul 2 (Mizil – Pietroasele) al autostrăzii A7.

Proiectul a fost atribuit în 2022, cu termen de finalizare de 20 de luni, iar deschiderea celor 28,35 km era programată pentru aprilie 2025.

Însă în martie, jurnaliștii Buletin de București au dezvăluit probleme grave: suduri neconforme și structuri aliniate greșit.

„Trebuie să vină cu niște soluții de remediere, cu niște eclise probabil, probleme pe care tot ei le-au creat. Sunt greșeli pe care nici măcar un începător le-ar fi făcut. (…) Cote greșite, tot ce se poate mai rău”, au explicat atunci surse apropiate proiectului.

În replică, firma a transmis recent pentru HotNews: „Trace îndeplineşte contractul, precum și modificările, care însoțesc lucrările aferente soluțiilor de proiectare. Operăm în sincronizare cu toți participanții la procesul de investiții, implementând Ordinele de modificare (instrucțiunile) Beneficiarului și Inginerului în termenele specificate”.

Corupție, fraudă și lucrări prost executate

Un raport obținut de Buletin de București arată că Trace Group Hold este acuzată de corupție, fraudă și execuții deficitare atât în Bulgaria, cât și în România.

Presa de la Sofia a descris compania ca „un element central al unei rețele politice de tip caracatiță”, asociată cu fostul premier Boyko Borisov.

În Bulgaria, Ministerele de Interne și Dezvoltării Regionale au investigat compania după ce ar fi fraudat statul cu 20 de milioane de euro pe Lotul 2 al Autostrăzii Trakia, economisind materiale în mod ilegal.

Un accident mortal, pus pe seama asfaltului

Trace Group a fost implicată și într-un caz tragic în 2018, când un accident rutier la Svoge s-a soldat cu 20 de morți.

Ancheta a arătat că printre cauze s-a numărat și calitatea slabă a asfaltului, deși compania nu a fost acuzată penal.

Proprietarul Trace, Nikolay Mihaylov, este descris în presa bulgară ca „favoritul tuturor autorităților în ultimii 20 de ani”.

Alte scandaluri includ sancțiuni pentru suprataxarea municipalității Zemen și o anchetă a Parchetului European privind utilizarea abuzivă a fondurilor UE la proiectul „Drumul cu cărămizi galbene” din Sofia.

Investigații și în România

Pe lângă întârzierile de pe A7, firma este investigată pentru excavări ilegale de agregate și utilizarea neautorizată a apelor subterane.

Procurorii au descoperit că între 2022 și 2024 compania a provocat daune de peste 750.000 de lei prin exploatări fără avize.

Deși Compania Națională de Drumuri anunță un progres fizic de 99%, deschiderea Lotului 2 Mizil – Pietroasele de pe A7 rămâne incertă.

Luna trecută, Irinel Ionel Scrioșteanu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor, anunța că Lotul 2 Mizil – Pietroasele/Spătaru al Autostrăzii A7 ar putea fi deschis traficului la sfârșitul lunii septembrie.

