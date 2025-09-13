Firma figurează în evidențele ANAF în portofoliul Administrației Fiscale pentru Contribuabili Mijlocii.

Firma are doar patru angajați

Din 2018, compania a apelat în mod repetat la mecanisme de eșalonare la plată. Totuși, de la începutul lui 2025, după modificarea legislației care interzice eșalonarea accizelor, ANAF nu a mai acceptat includerea acestor datorii în înlesniri de plată.

În consecință, în 27 iunie 2025, Tribunalul București a decis intrarea firmei în procedură de concordat preventiv, ceea ce suspendă executările silite pentru patru luni, până la o eventuală aprobare a unui plan de restructurare.

Potrivit platformei Termene.ro, acționar și administrator este Stelian Găvruș. În 2024, cifra de afaceri a crescut cu 45%, până la 360 milioane lei, însă compania a înregistrat o pierdere de 28 milioane lei, mai mare cu 8% față de anul anterior. Firma avea în medie doar patru angajați.

În prezent, conform datelor preluate de Termene.ro din evidențele ANAF, compania nu figurează cu restanțe fiscale oficiale, situație care depinde de includerea sumelor în eșalonări sau de hotărârile instanțelor.

A beneficiat de mai multe eșalonări

Între mai 2018 și martie 2021, Retail Plus Services a beneficiat de eșalonări cu suspendarea executării silite.

În 2021, obligațiile bugetare însumau deja 14,74 milioane lei, la care se adăugau dobânzi și penalități de 3,2 milioane lei. Ulterior, prin multiple decizii de eșalonare și modificări succesive, datoriile au urcat la câteva sute de milioane de lei.

În 2024, sumele datorate către ANAF din accize neplătite ajunseseră la 326 milioane lei, fiind eligibile pentru restructurare. În ianuarie 2025 însă, ANAF a declarat pierderea valabilității înlesnirilor pentru obligații de 351,56 milioane lei, plus accesorii de 23 milioane lei.

Compania a cerut din nou eșalonare pentru circa 350 milioane, dar i s-a aprobat doar pentru 64 milioane lei, cu dobânzi și penalități de 5,2 milioane lei. Restul de 305 milioane lei, reprezentând accize, nu mai putea fi reprogramat la plată din cauza noii legislații.

A contestat deciziile ANAF în instanță

Retail Plus Services a contestat deciziile ANAF inclusiv la Ministerul Finanțelor, însă fără succes, cazurile fiind acum pe rolul instanțelor.

Între ianuarie și iulie 2025, compania a mai acumulat încă 200 milioane lei datorii, în principal din accize neplătite, ceea ce a dus totalul la aproape 649,3 milioane lei.

Compania produce prin terți, în Germania, țigările Carpați și Snagov, distribuite pe piața românească.

Tot prin contracte de producție externe, dar în Bulgaria, realizează băuturile alcoolice Unirea și Sankt Petersburg, comercializate apoi în România prin diverși distribuitori.

