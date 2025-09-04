Venituri uriașe și sedii fictive

Obiectul de activitate al companiei este construcția de drumuri și autostrăzi. În bilanțurile financiare din ultimii ani, aceasta figurează cu venituri cumulate de 3,6 miliarde de lei, echivalentul a peste 700 de milioane de euro. Firma este lider pe acest segment în România.

Totuși, verificările efectuate de jurnaliștii Recorder au scos la iveală falsuri în acte și sedii fictive. Sediul principal, de pe Bulevardul Charles de Gaulle nr. 16, este în realitate o toaletă publică.

De asemenea, o situație similară este și la sediile secundare care sunt declarate de firmă la Registrul Comerțului. La adresele indicate fie nu sunt imobile, fie se suprapun cu alte entități.

Adresele care au fost declarate de RICHRBT 1 S.R.L., în anumite situații se suprapun cu puncte de lucru ale altor firme de construcții, neavând legătură cu firma.

O schemă bine pusă la punct

Conform investigației, firma a fost furată unui cetățean român printr-o semnătură falsă depusă la Registrul Comerțului.

El s-a trezit că altcineva a preluat în numele său compania și a trecut-o pe numele propriu, iar ulterior a început toată schema.

Bărbatul figura în acte ca patron, însă compania a fost vândută ulterior unor firme străine pentru suma de 26 de milioane de euro, fără să fie clar dacă în realitate există companiile.

Recomandări Giorgio Armani a murit la 91 de ani. Renumitul designer de modă lasă în urmă o moștenire impresionantă

Sesizări trimise la ANAF

Mai multe sesizări au fost trimise către ANAF în ultimele luni, însă fără rezultate vizibile. Adrian Nica, noul președinte al instituției, a declarat că instituția face verificări asupra „unui lanț de firme”, inclusiv în acest caz. Rezultatele urmează să fie comunicate la finalul investigațiilor.

„Vă pot confirma că ANAF este în verificare, iar la finalul investigațiilor vom comunica rezultatele”, a declarat, pentru Recorder, Adrian Nicușor Nica, președintele ANAF.

Firma a făcut mai mulți bani decât Coca-Cola

Compania de construcții fantomă este printre cele mai bogate firme din țară. În spatele acesteia se află o preluare frauduloasă a unui butic de vinuri, clonarea site-ului companiei Construcții Erbașu S.A. și un personaj arestat preventiv pentru fraudă.

Firma Regional Infrastructure Company For Highways Roads Bridges and Tunnels S.R.L. (RICHRBT 1 S.R.L. ) este pe locul 64 în topul celor mai bogate firme din România pe anul 2023, după cifra de afaceri, fiind deasupra companiilor precum Coca-Cola, Engie sau Beko Romania S.A.