Fiul de 4 ani al Mirelei Vaida a văzut când mama lui a fost atacată în direct. „Mami, dar de ce nu ai fugit din fața femeii dezbrăcate?”

Nici la câteva zile după ce a fost atacată, Mirela Vaida nu-și revine. Prezentatoarea a declarat că are insomnii după incidentul din platoul „Acces Direct”. „Recunosc că am insomnii și întoarcerea în acest loc mă neliniștește. Noi, prezentatorii, suntem cei care prezintă realități aduse de oameni obișnuiți. Eu vreau doar să îmi apăr viața pentru cei trei copii pe care îi am de crescut”, a spus vedeta printre lacrimi la „Acces Direct”, în cadrul emisiunii de luni, 22 martie.

Tot atunci ea a dezvăluit că fiul ei de 4 ani se află în fața televizorului când femeia complet dezbrăcată a intrat în platou, în direct. Băiatul a văzut întreaga scenă. „Băiețelul meu, Vladimir, era la televizor în acel moment l-a întrebat pe tati… «Mami, dar de ce n-ai fugit din fața femeii ăleia care era dezbrăcată? De ce n-ai fugit când a vrut să te rănească?». I-am spus că a fost o joacă, doar ne-am jucat puțin”, a spus Mirela Vaida la „Acces Direct”, conform Spynews.

Mirela Vaida a depus plângere împotriva femeii care a atacat-o

„Nu mă simt bine. Sunt pentru prima oară. Îmi vine să și plâng. N-am mai fost niciodată să depun și plângere. N-am mai trecut niciodată prin așa ceva. Am zis c-o să fiu puternică, dar… Primesc amenințări multe și o să depun o plângere penală și pentru asta. Primim multe amenințări online și nu le luăm în seamă. Toată lumea în mediul online își permite să facă și să spună orice.

Trăim într-o lume în care religia urii devine deja un mod de viață. Ne imaginăm că dacă putem scrie orice, oriunde, despre persoanele publice, suntem un fel de Dumnezei și avem drept de viață și de moarte asupra lor.

Nu am nicio legătură cu femeia. Nu există public la «Acces Direct». Nu știu cum a ajuns acolo. Nu știu cum o femeie care are probleme psihice poate să ajungă acolo, la ora la care începe emisiunea, să știe intrarea, să știe traiectoria. Eu cred că poate a acționat la pont. Nu știu cine ar fi putut-o trimite. Se putea întâmpla lucrul ăsta noaptea, în parcare, la intrarea din spate”, a declarat Mirela Vaida pentru antena3.ro.

