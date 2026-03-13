Tonino Lamborghini laudă mașinile chinezești

Piața auto globală se transformă rapid, iar producătorii din China devin jucători tot mai importanți. Această evoluție este recunoscută chiar și de figuri emblematice ale industriei auto italiene.

Tonino Lamborghini, fiul fondatorului celebrului brand Lamborghini, a lăudat progresul spectaculos al producătorilor auto chinezi și a declarat că ia în calcul să cumpere o astfel de mașină.

Declarațiile au fost făcute în cadrul salonului auto Automotoretró organizat la Parma, în Italia, un eveniment dedicat automobilelor clasice, de lux și sport.

„Mașini foarte avansate tehnologic”

În timpul unei conferințe la care au participat și inginerul Giampaolo Dallara, și creatorul de conținut Noah Cooks, discuțiile s-au concentrat pe evoluția industriei auto, noile tehnologii și ascensiunea producătorilor chinezi. Întrebat despre expansiunea acestora pe piața europeană, Tonino Lamborghini a spus că perioada în care companiile chineze erau acuzate că doar copiază producătorii occidentali a trecut.

„Producătorii chinezi realizează acum mașini foarte respectabile și avansate tehnologic. Se spunea că înainte doar copiau, dar acum produc modele din ce în ce mai frumoase și mai competitive”, a declarat el.

Potrivit lui Lamborghini, mașinile chinezești au câteva avantaje importante: prețuri adesea mai mici decât cele ale rivalilor europeni și tehnologii foarte avansate.

„Îmi scot pălăria în fața lor”, a adăugat omul de afaceri italian, potrivit ItalPassion.

Ar putea cumpăra un model hibrid chinezesc

Tonino Lamborghini a mers chiar mai departe și a dezvăluit că ar putea deveni client al unui producător auto chinez. Deși consideră că aceste mărci nu au încă prestigiul marilor branduri europene, el spune că ele compensează prin calitate tehnică, tehnologie și prețuri competitive.

„Probabil voi cumpăra un hibrid chinezesc”, a spus el. Totuși, Lamborghini a nuanțat ideea că vehiculele electrificate ar fi neapărat complet ecologice. În opinia sa, impactul real asupra mediului trebuie analizat pe întregul ciclu de viață al mașinii, de la producție până la utilizare.

Viitorul industriei auto

În cadrul aceleiași conferințe, inginerul Giampaolo Dallara a vorbit despre viitorul mobilității și despre modul în care relația oamenilor cu mașinile ar putea să se schimbe. Potrivit lui, generațiile viitoare ar putea călători în mașini electrice sau autonome fără să le dețină efectiv: „Cred că nepoții mei vor circula în mașini electrice, poate autonome, și probabil nici nu le vor deține”.

Dallara spune că viitorul mobilității ar putea fi împărțit între vehicule autonome și partajate pentru deplasările zilnice și mașini tradiționale deținute de pasionați pentru plăcerea condusului.

Totuși, Giampaolo Dallara este convins că, indiferent de schimbările tehnologice, supercarurile își vor păstra întotdeauna locul în lumea automobilelor.

China a produs 34 de milioane de mașini în 2025

Anul trecut, China a produs în total 34 de milioane de unități, iar modelele electrice și hibride au depășit 16 milioane, conform ziarului Peoples Daily. Astfel, China este atât cel mai mare producător din lume, cât și cea mai mare piață de mașini eco.

De asemenea, a devenit și cel mai mare exportator din lume, depășind Japonia în anul 2023. Exporturile auto ale Chinei au crescut de la un milion de vehicule în 2019 la 7,1 milioane în 2025.

