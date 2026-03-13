Tonino Lamborghini laudă mașinile chinezești

Piața auto globală se transformă rapid, iar producătorii din China devin jucători tot mai importanți. Această evoluție este recunoscută chiar și de figuri emblematice ale industriei auto italiene.

Tonino Lamborghini, fiul fondatorului celebrului brand Lamborghini, a lăudat progresul spectaculos al producătorilor auto chinezi și a declarat că ia în calcul să cumpere o astfel de mașină.

Declarațiile au fost făcute în cadrul salonului auto Automotoretró organizat la Parma, în Italia, un eveniment dedicat automobilelor clasice, de lux și sport.

„Mașini foarte avansate tehnologic”

În timpul unei conferințe la care au participat și inginerul Giampaolo Dallara, și creatorul de conținut Noah Cooks, discuțiile s-au concentrat pe evoluția industriei auto, noile tehnologii și ascensiunea producătorilor chinezi. Întrebat despre expansiunea acestora pe piața europeană, Tonino Lamborghini a spus că perioada în care companiile chineze erau acuzate că doar copiază producătorii occidentali a trecut.

„Producătorii chinezi realizează acum mașini foarte respectabile și avansate tehnologic. Se spunea că înainte doar copiau, dar acum produc modele din ce în ce mai frumoase și mai competitive”, a declarat el.

Potrivit lui Lamborghini, mașinile chinezești au câteva avantaje importante: prețuri adesea mai mici decât cele ale rivalilor europeni și tehnologii foarte avansate.

„Îmi scot pălăria în fața lor”, a adăugat omul de afaceri italian, potrivit ItalPassion.

Ar putea cumpăra un model hibrid chinezesc

Tonino Lamborghini a mers chiar mai departe și a dezvăluit că ar putea deveni client al unui producător auto chinez. Deși consideră că aceste mărci nu au încă prestigiul marilor branduri europene, el spune că ele compensează prin calitate tehnică, tehnologie și prețuri competitive.

„Probabil voi cumpăra un hibrid chinezesc”, a spus el. Totuși, Lamborghini a nuanțat ideea că vehiculele electrificate ar fi neapărat complet ecologice. În opinia sa, impactul real asupra mediului trebuie analizat pe întregul ciclu de viață al mașinii, de la producție până la utilizare.

Viitorul industriei auto

În cadrul aceleiași conferințe, inginerul Giampaolo Dallara a vorbit despre viitorul mobilității și despre modul în care relația oamenilor cu mașinile ar putea să se schimbe. Potrivit lui, generațiile viitoare ar putea călători în mașini electrice sau autonome fără să le dețină efectiv: „Cred că nepoții mei vor circula în mașini electrice, poate autonome, și probabil nici nu le vor deține”.

Dallara spune că viitorul mobilității ar putea fi împărțit între vehicule autonome și partajate pentru deplasările zilnice și mașini tradiționale deținute de pasionați pentru plăcerea condusului.

Totuși, Giampaolo Dallara este convins că, indiferent de schimbările tehnologice, supercarurile își vor păstra întotdeauna locul în lumea automobilelor.

China a produs 34 de milioane de mașini în 2025

Anul trecut, China a produs în total 34 de milioane de unități, iar modelele electrice și hibride au depășit 16 milioane, conform ziarului Peoples Daily. Astfel, China este atât cel mai mare producător din lume, cât și cea mai mare piață de mașini eco.

De asemenea, a devenit și cel mai mare exportator din lume, depășind Japonia în anul 2023. Exporturile auto ale Chinei au crescut de la un milion de vehicule în 2019 la 7,1 milioane în 2025.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Casele preferate tot mai des de români: costă cu până la 50% mai puțin, iar cererea a crescut de 10 ori
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Traian Băsescu, anunț fulger prin care a avertizat direct toată România: „Situația e mult mai rea”. Apoi l-a adus imediat în discuție pe Ilie Bolojan: „Sunt ținute secret”. Dezvăluire neașteptată
Viva.ro
Traian Băsescu, anunț fulger prin care a avertizat direct toată România: „Situația e mult mai rea”. Apoi l-a adus imediat în discuție pe Ilie Bolojan: „Sunt ținute secret”. Dezvăluire neașteptată
Femeia din spatele președinților României. Cine este, de fapt, Delia Dinu, femeia pe care o vedem mereu la TV, la doar câțiva pași de șeful statului. A fost ani de zile "umbra" lui Traian Băsescu, apoi a lui Klaus Iohannis, iar acum o vedem și alături de Nicușor Dan
Unica.ro
Femeia din spatele președinților României. Cine este, de fapt, Delia Dinu, femeia pe care o vedem mereu la TV, la doar câțiva pași de șeful statului. A fost ani de zile "umbra" lui Traian Băsescu, apoi a lui Klaus Iohannis, iar acum o vedem și alături de Nicușor Dan
Bucurie imensă pentru celebra actriță! A născut un băiețel perfect sănătos și a dezvăluit ce nume special a ales pentru micuț: "Bine ai venit pe lume"
Elle.ro
Bucurie imensă pentru celebra actriță! A născut un băiețel perfect sănătos și a dezvăluit ce nume special a ales pentru micuț: "Bine ai venit pe lume"
gsp
O mai țineți minte? „Cea mai frumoasă fată din lume” s-a logodit! Cum arată acum, la 20 de ani de la fotografia care a făcut înconjurul planetei
GSP.RO
O mai țineți minte? „Cea mai frumoasă fată din lume” s-a logodit! Cum arată acum, la 20 de ani de la fotografia care a făcut înconjurul planetei
A lăsat haosul din fotbal pentru o meserie neașteptată! Fostul șef din Superliga spune că nu oricine o poate practica: „Vă explic de ce!”
GSP.RO
A lăsat haosul din fotbal pentru o meserie neașteptată! Fostul șef din Superliga spune că nu oricine o poate practica: „Vă explic de ce!”
Parteneri
VIDEO Prima apariție a Ginei Pistol la TV. Avea 19 ani, iar Mircea Badea și Oreste „au încolțit-o” cu glume și aluzii picante. Ce subiecte intime a dezvăluit
Libertateapentrufemei.ro
VIDEO Prima apariție a Ginei Pistol la TV. Avea 19 ani, iar Mircea Badea și Oreste „au încolțit-o” cu glume și aluzii picante. Ce subiecte intime a dezvăluit
Tudor Chirilă, declarații rare despre iubita lui și cei doi copii ai lor: „Am doi copii mișto, o gagică mișto”. Sunt sau nu căsătoriți?
Avantaje.ro
Tudor Chirilă, declarații rare despre iubita lui și cei doi copii ai lor: „Am doi copii mișto, o gagică mișto”. Sunt sau nu căsătoriți?
Mihaela Rădulescu, imagini rare din casa din Monaco. Mobilier care reproduce forme umane și draperii „rochie”: „Diva e activată doar la ieșirile în oraș, în rest fac singură curățenie!”
Tvmania.ro
Mihaela Rădulescu, imagini rare din casa din Monaco. Mobilier care reproduce forme umane și draperii „rochie”: „Diva e activată doar la ieșirile în oraș, în rest fac singură curățenie!”

Alte știri

România și alte șapte țări din UE vor să blocheze intrarea luptătorilor ruși în țările membre: „Prezintă riscuri grave pentru securitate”
Știri România 14:08
România și alte șapte țări din UE vor să blocheze intrarea luptătorilor ruși în țările membre: „Prezintă riscuri grave pentru securitate”
Cea mai importantă fabrică de contoare din România este oficial în faliment: „AEM a murit în liniște, ca un pacient în comă”
Știri România 13:00
Cea mai importantă fabrică de contoare din România este oficial în faliment: „AEM a murit în liniște, ca un pacient în comă”
Parteneri
Strategia SUA-Israel împotriva Iranului a eșuat - acum trec la planul B, doctrina Dahiya
Adevarul.ro
Strategia SUA-Israel împotriva Iranului a eșuat - acum trec la planul B, doctrina Dahiya
Cel mai greu moment pentru Universitatea Craiova: “Suporterii ne-au așteptat în afara stadionului”
Fanatik.ro
Cel mai greu moment pentru Universitatea Craiova: “Suporterii ne-au așteptat în afara stadionului”
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Financiarul.ro
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după ultima etapă din sezonul regular al Superligii
Cu ce rămânem după ultima etapă din sezonul regular al Superligii
OFICIAL! Program complet PLAYOFF 2025-26!
OFICIAL! Program complet PLAYOFF 2025-26!
Parteneri
Georgina Rodriguez și Gwyneth Paltrow, apariții spectaculoase la prezentarea colecției Valentino pentru toamnă-iarnă 2026. Cum arată ținutele cu care au atras toate privirile și ce alte vedete au fost prezente. Galerie foto
Elle.ro
Georgina Rodriguez și Gwyneth Paltrow, apariții spectaculoase la prezentarea colecției Valentino pentru toamnă-iarnă 2026. Cum arată ținutele cu care au atras toate privirile și ce alte vedete au fost prezente. Galerie foto
Ce spune mama lui Ilie Bolojan, doamna Floarea, despre băiatul ei, premierul României: „De micuț o fost...”
Unica.ro
Ce spune mama lui Ilie Bolojan, doamna Floarea, despre băiatul ei, premierul României: „De micuț o fost...”
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Viva.ro
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

Monden

Jador se retrage din muzică. Anunțul neașteptat făcut de artist. „Eu mereu am fost transparent cu voi și cu viața mea”
Stiri Mondene 14:08
Jador se retrage din muzică. Anunțul neașteptat făcut de artist. „Eu mereu am fost transparent cu voi și cu viața mea”
Cum arată în prezent fiica lui Brigitte Pastramă. Sara a făcut mai multe intervenții estetice și e de nerecunoscut
Stiri Mondene 14:05
Cum arată în prezent fiica lui Brigitte Pastramă. Sara a făcut mai multe intervenții estetice și e de nerecunoscut
Parteneri
„Superputerea” Andreei Esca, dezvăluită de Ramona Păun: „Rușinea față de ea m-a împins!” Ce a fost obligată să facă vedeta de la Sport
TVMania.ro
„Superputerea” Andreei Esca, dezvăluită de Ramona Păun: „Rușinea față de ea m-a împins!” Ce a fost obligată să facă vedeta de la Sport
Cât plătesc românii la Cluj pentru a afla ora exactă a nașterii, necesară pentru calculul astrogramei
ObservatorNews.ro
Cât plătesc românii la Cluj pentru a afla ora exactă a nașterii, necesară pentru calculul astrogramei
Cea mai gravă DECIZIE OFICIALĂ de până acum pentru OANA ȚOIU! DA, s-a ajuns aici! 😱👇Șocant cine a apărut din umbră și i-a dat cea mai devastatoare lovitură di.
Libertateapentrufemei.ro
Cea mai gravă DECIZIE OFICIALĂ de până acum pentru OANA ȚOIU! DA, s-a ajuns aici! 😱👇Șocant cine a apărut din umbră și i-a dat cea mai devastatoare lovitură di.
Parteneri
Forbes a publicat topul miliardarilor pe anul 2026 » Pe ce loc se clasează Ion Țiriac după ce averea lui a crescut
GSP.ro
Forbes a publicat topul miliardarilor pe anul 2026 » Pe ce loc se clasează Ion Țiriac după ce averea lui a crescut
Acuze grave: „Președintele lui PSG nu voia să mă vadă, cred că-i plăcea mai mult de soția mea”
GSP.ro
Acuze grave: „Președintele lui PSG nu voia să mă vadă, cred că-i plăcea mai mult de soția mea”
Parteneri
Victor Alistar: „Ne aflăm după amputarea severă a statutului magistraților”
Mediafax.ro
Victor Alistar: „Ne aflăm după amputarea severă a statutului magistraților”
Adio, albastru de Voroneț? Când se găsesc bani pentru restaurarea picturii exterioare de la celebra mănăstire din patrimoniul UNESCO?
StirileKanalD.ro
Adio, albastru de Voroneț? Când se găsesc bani pentru restaurarea picturii exterioare de la celebra mănăstire din patrimoniul UNESCO?
Povestea cutremurătoare a tânărului de 22 de ani care și-a găsit sfârșitul la Piața Unirii: „M-am gândit la părinții care vor fi sunați”
Wowbiz.ro
Povestea cutremurătoare a tânărului de 22 de ani care și-a găsit sfârșitul la Piața Unirii: „M-am gândit la părinții care vor fi sunați”
Promo
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Advertorial
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Unde și când își pot lua fanii rămas-bun de la Mugurel Vrabete. Anunțul făcut de trupa Holograf despre funeralii
Wowbiz.ro
Unde și când își pot lua fanii rămas-bun de la Mugurel Vrabete. Anunțul făcut de trupa Holograf despre funeralii
Propunerea lui Zelenski pentru România. De ce a venit, de fapt, președintele ucrainean la București
Redactia.ro
Propunerea lui Zelenski pentru România. De ce a venit, de fapt, președintele ucrainean la București
UPDATE Anunțul făcut de trupa Holograf despre înmormântarea lui Iulian Vrabete. Ce se va întâmpla cu trupul artistului
KanalD.ro
UPDATE Anunțul făcut de trupa Holograf despre înmormântarea lui Iulian Vrabete. Ce se va întâmpla cu trupul artistului

Politic

Guvernul a aprobat bugetul pentru 2026 și creșterea salariului minim de la 1 iulie / Bolojan: „Să fim rezervați și nu piromani economic”
Politică 12 mart.
Guvernul a aprobat bugetul pentru 2026 și creșterea salariului minim de la 1 iulie / Bolojan: „Să fim rezervați și nu piromani economic”
Nicușor Dan: „A existat o neîncredere istorică între România și Ucraina care s-a risipit” / Zelenski: „Nu contează doar să ai drone, mai trebuie făcut ceva” I VIDEO
LiveText
Politică 12 mart.
Nicușor Dan: „A existat o neîncredere istorică între România și Ucraina care s-a risipit” / Zelenski: „Nu contează doar să ai drone, mai trebuie făcut ceva” I VIDEO
Parteneri
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
ZiaruldeIasi.ro
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
Dezvăluiri tari din Giulești. „Drăghia ajunsese șoferul lui Săpunaru, nu fotbalistul Rapidului”. Exclusiv
Fanatik.ro
Dezvăluiri tari din Giulești. „Drăghia ajunsese șoferul lui Săpunaru, nu fotbalistul Rapidului”. Exclusiv
Persoanele dificile din jurul tău îți scurtează efectiv viața
Spotmedia.ro
Persoanele dificile din jurul tău îți scurtează efectiv viața