Au fost produse doar 18 bucăți

Ceasul Epic SF24 este fabricat din aur alb de 18 carate, iar carcasa sa este incrustată cu 104 diamante. Doar 18 ceasuri au fost lansate în această serie. Potrivit Watches of America, costul lor a fost de aproximativ 497.000 de dolari. Acum, toate acestea sunt epuizate.

Acesta este cel puțin al patrulea ceas cunoscut publicului din colecția lui Adam Kadîrov, al cărui cost este de zeci de milioane de ruble.

Astfel, în februarie 2022, fiul șefului Ceceniei a etalat un ceas Richard Mille 035 de 37 de milioane de ruble. În noiembrie același an, pe mâna sa a fost observat un Audemars Piguet de 85 de milioane de ruble. Iar la nunta sa din iunie 2025, Adam Kadîrov a purtat un ceas Jacob & Co din seria Billionaire ASHOKA, care, în funcție de modificare, a costat între două și 20 de milioane de dolari.

Deține funcții importante în Cecenia

În luna aprilie 2025, Adam Kadîrov, în vârstă de 17 ani, a fost numit secretar al Consiliului de Securitate al Ceceniei. În această funcție, l-a înlocuit pe nepotul șefului Ceceniei, Khamzat Kadîrov. Conform calculelor Kavkaz.Realii, aceasta este deja a șasea funcție a lui Adam.

Anterior, a fost numit curator al universității forțelor speciale din Gudermes, două batalioane ale Ministerului Apărării, șef al serviciului de securitate al tatălui său, iar la sfârșitul lunii martie – curator al Direcției Ministerului Afacerilor Interne pentru Cecenia.

În august anul acesta, Adam a fost numit și curator al colectării donațiilor de la locuitorii republicii pentru Fâșia Gaza.

În plus, la sfârșitul lunii februarie, Adam Kadîrov, în vârstă de 17 ani, a devenit membru al Curții Arabe de Arbitraj a Ligii Statelor Arabe. Această agenție poate soluționa litigiile comerciale dintre entități juridice și chiar state. Adam Kadîrov a fost, de asemenea, recunoscut ca jurnalist de onoare și un excelent lucrător în domeniul ambulanței.

Cariera adolescentului se dezvoltă pe fondul zvonurilor despre boala gravă a tatălui său. În ultima perioadă, Ramzan Kadîrov a apărut mai puțin public, iar înregistrările video încearcă să-l prezinte în cadre statice. Mass-media a scris că șeful Ceceniei este bolnav de necroză pancreatică, iar recent au apărut informații că a suferit o nefrostomie și este supus în mod regulat dializei.

