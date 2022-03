„Fiul meu adolescent m-a acuzat că le-am ruinat viața”. Jurnalista rusă care a intrat în studioul televiziunii cu un mesaj antirăzboi spune că nu face jocurile Kremlinului

Marina Ovsiannikova, la femme qui a défié Poutine en direct ŕ la télévision russe - C'est l’heure de l’émission "Vremia" ("le temps), lundi soir, sur le "Pervy Kanal", soit la "premičre chaîne publique russe" traduit en anglais par "Channel One". Ce rendez-vous d’information est "le plus regardé de Russie". Alors que la présentatrice Ekaterina Andreeva lit son prompteur, une femme fait irruption derričre elle. "No war", peut-on lire sur la pancarte qu’elle tient dans ses mains. De part et d’autre de ce slogan, on aperçoit les drapeaux ukrainiens et russes.En dessous, quelques mots en russes : "Ne croyez pas la propagande, ils vous mentent". Et tout en bas, en anglais, "les Russes contre la guerre". © Capture Twitter via Bestimage Marina Ovsiannikova, the woman who challenged Putin live on Russian television - It's time for the show "Vremia" ("time"), Monday evening, on the "Pervy Kanal", or the "first channel Russian public" translated into English as "Channel One". This information meeting is "the most watched in Russia". As presenter Ekaterina Andreeva reads her teleprompter, a woman bursts in behind her. "No war", can we read on the sign she holds in her hands. On both sides of this slogan, we see the Ukrainian and Russian flags. Below, a few words in Russian: "Don't believe the propaganda, they lie". And at the very bottom, in English, "Russians against the war".,Image: 670920102, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no, Credit line: Profimedia