Achiziția a fost realizată prin licitație publică, activele fiind scoase la vânzare în cadrul procesului de faliment al fostei societăți Upetrom, început în 2020.

Terenul este situat strategic lângă unitatea de producție Timken și centrul comercial Prahova Value Centre.

Proiectul de modernizare va dura între 24 și 36 de luni.

„Am achiziționat această parte din platforma 1 Mai pentru a păstra și dezvolta caracterul industrial al zonei. Intenția noastră este să reabilităm halele existente și să le folosim atât pentru extinderea capacităților de producție ale grupului nostru, cât și pentru a oferi soluții logistice moderne altor companii”, a declarat Vlad Papuc.

Această investiție vine pe fundalul unei creșteri semnificative a cifrei de afaceri a companiei Aveuro International, care a depășit 100 de milioane de euro în 2025, în mare parte datorită furnizării de microbuze electrice prin fonduri PNRR.

Totuși, compania este implicată într-un scandal privind prețurile practicate pentru aceste vehicule, presa invocând posibile legături politice între Papuc și lideri ai PNL Prahova.

