„În următorii 5 ani, fiica dumneavoastră va rămâne surdă complet”

Într-un videoclip postat pe TikTok, Flavia dezvăluie că s-a născut cu o pierdere de auz și și-a petrecut aproape toată viața încercând să ascundă asta. În videoclip, tânăra dezvăluie că părinții ei și-au dat seama că nu aude bine încă de când se uita la desene animate și asculta televizorul pe volumul 100. „Stăteam cu fața lipită de ecranul televizorului”, a spus Flavia în videoclipul postat pe TikTok.

Primul diagnostic l-a primit la vârsta de 5 ani, într-un spital din Timișoara, atunci când doctorii le-au spus părinților: „În următorii 5 ani, fiica dumneavoastră va rămâne surdă complet”. Însă acest lucru nu s-a adeverit.

Deși a primit un ultim diagnostic care a îngrozit-o, și anume acela că nu se mai poate face nimic, Flavia este încrezătoare că se poate descurca.

Libertatea a discutat cu Flavia despre începuturile sale în online, cât și despre dezvăluirea făcută de aceasta și procesul de acceptare prin care a trecut.

Flavia s-a născut cu o pierdere de auz

Ce sunt „vlogherii ăștia”?

Libertatea: Cum a început pasiunea ta pentru crearea de continuț?

Flavia Barbu: Am devenit creator de conținut în 13 martie 2018. Este foarte amuzant. Cred că am fost ultima persoană care a aflat ce sunt „vlogherii ăștia”. Când eram prin clasa a zecea, o prietenă se uita obsesiv la Selly și Ilies Vlogs – eu habar n-aveam cine sunt și nu înțelegeam ce fac. Ușor-ușor, prin clasa a douăsprezecea, începeam să descopăr și mi-am zis: „hmm, parcă mi-ar sta bine”. Am avut noroc și cu un prieten care făcea asta deja, și el m-a încurajat, la rândul lui, așa că în anul întâi de facultate, după un failed first attempt (după prima încercare nereușită) în semestrul I, m-am apucat serios în semestrul II.

– Cum crezi că ai evoluat de la început până acum?

– De la fata care folosea o mașină de spălat portabilă, niște cărți și un telefon (vorbesc foarte serios), cred că am evoluat foarte mult pe parte tehnică, deși chiar și acum susțin că less is more, dar și în ceea ce privește felul în care am învățat să transmit mesajul. Simt că mă adresez unui public mai în vârstă, care a crescut odată cu mine, dar sunt și foarte multe mame care mă urmăresc, deși eu nu sunt încă mamă, și mă bucură enorm gândul acesta.

– Care crezi că este secretul succesului în online?

– Nu cred că există un secret. Trebuie să ai o stea în frunte. Trebuie să vrea Dumnezeu asta pentru tine. Bineînțeles, El îți dă, dar nu-ți bagă și în traistă: trebuie să fii constant, să întreții relația cu urmăritorii, să îți păstrezi imaginea curată. Lucruri pe care, oricum, cred că toată lumea le știe. Cu toții avem câte ceva de transmis.

– Ce crezi că te diferențiază de alți influenceri?

– N-am mai primit niciodată întrebarea asta. Mi-e greu să răspund, sună a laudă, orice ai face. :)) Cred că e curajul. Faptul că mi-am spus adevărurile legate de deficiența mea de auz reprezintă o putere pe care n-o regăsești în toată lumea.

– Cum reușești să rămâi autentică și să îți păstrezi naturalețea în fața camerei?

– Cred că e doar vorba de exercițiu. Înainte țipam mult în fața camerei. Acum, sunt conștientă că oamenii mă aud. Toată lumea are trac la început, nimeni nu se naște învățat.

Dorință: o tranziție către televiziune

– Ai menționat că îți dorești să continui în online, dar ai și alte planuri. Ce proiecte sau activități îți dorești să explorezi în viitor?

– De ceva timp, a început să-mi placă foarte tare și televiziunea. Mi-ar plăcea să îmi fac tranziția și acolo.

– Recent ai împărtășit cu comunitatea ta că te confrunți cu o pierdere progresivă a auzului. Ce te-a determinat să faci această dezvăluire acum?

– Întrebarea șapte, acesta e numărul meu norocos și ziua mea de naștere. Ei bine, la început de 2025 m-am simțit pregătită. Deja purtam aparate auditive de vreo jumătate de an, deci am știut ce se întâmplă în cele două lumi. Voiam de mult să fac acest pas, dar frica mă reținea. Mă bucur mult că am făcut-o. Multă lume a rezonat cu mine.

„Prima tendință e să ascunzi și să maschezi asta cât mai bine”

– Cum ai reușit să te accepți și să transformi asta într-un mesaj de curaj și inspirație pentru urmăritorii tăi?

– A fost greu să mă accept. Prima tendință e să ascunzi și să maschezi asta cât mai bine. Apoi, am realizat că mă afectează în viața de zi cu zi. Trebuia să încep să port aparate. Iar oamenii mei apropiați, pe măsură ce descopereau, mă acceptau. Așa că am zis: de ce nu m-ar accepta o lume întreagă?

– Ce sfaturi ai pentru cei care se confruntă cu provocări similare și care poate se tem să își împărtășească povestea?

– Îi sfătuiesc să își ia timpul lor. Nu vreau să forțez pe nimeni să spună în gura mare ce-l doare. Să înceapă cu oamenii apropiați și, pe măsură ce văd că e bine, să înainteze. Atitudinea ta față de problemă e cea care contează cel mai mult. Ceilalți vor prelua și ei de la tine. Dacă ești relaxat, se vor relaxa și ei.

– Care crezi că e o lecție importantă pe care ai învățat-o și de ce?

– „Când o ușă se închide, intră pe geam.” Atunci când ești refuzată într-o parte, sigur e cineva care te-ar primi cu brațele deschise! Și aici intră orice: relație amoroasă, job, prietenie.