„Păi voi știți cât am de plătit? Întrebați-l pe Sebi Ghiță cât am de plătit pentru faptul că…”, a spus Florentin Pandele în contextul unei discuții despre cazul „azilelor groazei”, care a dus la demisia soției sale, Gabriela Firea, din funcția de ministru al Familiei.

Imediat după această declarație, Pandele a spus că a făcut o glumă.

Iată, mai jos, discuția completă dintre Florentin Pandele și moderatorul Victor Ciutacu:

Victor Ciutacu: Domnu Pandele, de la 4.00 până la 6.00 ați stat în direct la România TV. De la 6.00 la 8.00 ați stat în direct la Realitatea TV, de la 9.15 până la aproape 11.00 ați fost în direct iar la România TV. Și nu aveți unde vorbi?

Florentin Pandele: Păi voi știți cât am de plătit? Întrebați-l pe Sebi Ghiță cât am de plătit pentru faptul că… După cât am de plătit, îmi dați voi înapoi că am făcut rating?

Ciutacu: A vorbit cineva de vreo plată, domnu Pandele?

Pandele: Păi nu, dar dacă spuneți că am stat… Am făcut o glumă.

Ciutacu: Greșită gluma și mă cunoașteți bine și personal și nu cred că merit aceste cuvinte din partea dumneavoastră.

Florentin Pandele: A fost o trimitere către patronul dumneavoastră, Sebastian Ghiță.

În ultima perioadă, Florentin Pandele a avut apariții constante la România TV, în contextul scandalului legat de azilele din Voluntari.

