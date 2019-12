De Andrei Crăițoiu,

Florin Călinescu, președintele Partidului Verde, s-a arătat încântat de propunerea colegului de la Antena 1 și a lansat un atac dur împotriva actualului edil de la Timișoara.

După ce în toamna acestui an ne-am ales președintele pentru următorii cinci ani, pe Klaus Iohannis, pe 7 iunie 2020 urmează să aibă loc un nou scrutin în România. De această data, românii vor pune ștampila de vot pe primarul favorit.

În cadrul ediției speciale a emisiunii „Prietenii lui Ovidiu”, unde a fost invitat omul de televiziune și actorul Florin Călinescu, prin telefon a intervenit și realizatorul Antena 1, Dan Negru. Cum amândoi sunt născuți la Timișoara, Negru i-a făcut o propunere surprinzătoare bunului său prieten.

„Florin Călinescu trebuie să candideze la Primărie! Timișoara îl așteaptă! Am spus de sute de ori că un om ca Florin n-are cum să nu ia voturi. Eu nu glumesc deloc! Am spus-o că, în televiziune, Călinescu e numărul unu. The King! A fost primul star de televiziune real. Dacă se bagă la Primărie, ia o mulțime de voturi. Eu îl văd ca pe ăla din Italia, ca pe Beppe Grillo! Te așteptăm la Timișoara, Florine!”, a fost mesajul lui Negru.

Florin Călinescu s-a arătat încântat de propunerea colegului său și a reacționat imediat: „Primăria chiar e o variantă! Dacă primul alegător îmi dă votul lui… Primarul ăsta amărât de acum de la Timișoara este ultimul repetent de pe hartă! Este inexplicabil… Lasă-mă, mă, cu profesorul tău universitar de chitară pe care nici nu știu cum îl cheamă! (n.r. – actualul primar al Timișoarei, Nicolae Robu)”.



Partidul Verde este singurul partid politic din România membru al Verzilor Europeni.





