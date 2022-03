Aflat la Buzău, la o întâlnire cu primarii, viceprimarii, consilierii locali și conducerea organizațiilor locale PNL din județ, Florin Cîțu a participat la o conferință de presă alături de secretarul general al PNL, Dan Vîlceanu.

„Am vorbit despre rolul pe care îl are, pe lângă acela de ministru, pe care îl are Secretarul General al partidului (n.red. – Dan Vîlceanu) în Guvernul României. Acela de a se asigura că de acolo, din Guvern, tot ceea ce ține de PNRR este implementat și are toată susținerea PNL ca atunci când un ministru din Guvern nu își face treaba, în ceea ce privește PNRR, să poată să-l tragă de mânecă”, a spus Florin Cîțu.

Dan Vîlceanu are toată susținerea, toată legitimitate pentru a face acest lucru. Nu este în Guvernul României doar ca ministru, ci este acolo și pentru a se asigura că tot ceea ce noi am pus în programul de guvernare se va duce la îndeplinire. Președintele PNL, Florin Cîțu:

Afirmațiile lui Cîțu vin în contextul în care, pe 14 februarie, ministrul PNL al fondurilor europene i-a criticat public pe miniștrii PSD de la muncă și sănătate, Marius Budăi și Alexandru Rafila. „Există o slabă absorbţie la Ministerul Muncii şi Ministerul Sănătăţii. Aş fi profund recunoscător dacă cei doi miniştri s-ar apleca mai mult asupra acestor aspecte legate de fonduri europene”, a declarat Dan Vîlceanu.

Două zile mai târziu, premierul liberal Ciucă l-a mustrat pe Dan Vîlceanu pentru aceste afirmații. „Nu este colegial, nu este bine ca membrii Guvernului să se atace între ei sau să aibă opinii cu privire la un coleg sau altul” a fost mesajul transmis de Nicolae Ciucă în ședința de Guvern, potrivit surselor Libertatea.

