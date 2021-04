Les grandes surfaces doivent, suite à un nouveau décret du gouvernement français, retirer de la vente de nouveaux produits comme les jouets, les fleurs ou les objets de décorations, comme ici au Leclerc de Saint Isidore à Nice. Les livres avaient été interdits à la vente dès le 31 octobre, et à partir du 3 novembre ce sont les vêtements (sauf les sous-vêtements), les objets des décorations, rideaux, lampes, cadres qui le sont. Il avait été question d'interdire le maquillage mais mardi soir cette interdiction avait sauté. Le plus impactant pour le public et pour les hypermarchés restera sans conteste l'interdiction de vendre les jouets. Impossible de remplir la hotte du Père Noël en allant chez Leclerc, Carrefour ou Auchan. Il reste pour ces achats le Click & Collect, mais les professionnels savent bien que ce sont les sites internets d'e-commerces comme Amazon qui vont rafler la mise. Le 4 novembre 2020 © Bruno Bebert / Bestimage Illustrations of the closure of non-essential shelves in large areas following the second containment to fight the Coronavirus outbreak (COVID-19). On November 4th 2020