Florin Cîțu a făcut referire la nemulțumirile ministrului sănătății, Vlad Voiculescu, legate de bugetul pe anul 2021.

„Este fake news să spui că bugetul este mai mic. Toate aceste discuții (n.r. – din spațiul public) sunt pentru că oamenii nu știu să citească un buget sau vor să facă scandal”, a spus Florin Cîțu.

„Bugetul Ministerului Sănătății e mai mare decât anul trecut. Anul trecut a fost an de pandemie, dacă într-un an normal avem mai mult decât într-un an de pandemie, înseamnă că banii sunt acolo. Uitați-vă, sunt cu 11,4 miliarde mai mulți. Mie nu mi s-a plâns ministrul sănătății”, a precizat Florin Cîțu.

Premierul a dezvăluit că liderii coaliției și-au asumat un deficit bugetar de 7,16%.

Banii sunt acolo, vorbim de 11,43 de miliarde și, repet, uitați-vă în buget să vedeți că sunt cu 11,43 de miliarde mai mult decât anul trecut, când au fost 10 miliarde, și mai mult decât într-un an normal, când au fost 9 miliarde. Nu văd unde este problema Florin Cîțu:

„Nu depășim 7,16% deficit bugetar orice ar fi”, a dat asigurări Florin Cîțu.

Primul-ministru a vorbit, luni, și despre o „reanalizare a Legii salarizării”.

„Sporurile reprezintă azi, din 109 miliarde de lei, 26 de miliarde, deci aproape 25% din anvelopa salarială. Problema e că aș vrea ca aceste sporuri și salarizarea să fie legate de performanță. În ultimii doi ani am văzut că aceste cheltuieli s-au dublat, de la 56 la 109 miliarde. Eu nu cred că performanța s-a dublat”, a declarat Florin Cîțu.

FOTO: Hepta

