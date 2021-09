Premierul Florin Cîțu, la Vama Veche: „Am venit pentru răsărit, dar nu l-am prins”

„Am venit la puțin timp după răsărit, dar mai încerc, poate-l prind data viitoare, pe plajă”, a spus Florin Cîțu, care speră ca vremea bună să țină cu turiștii, iar „sezonul estival să se prelungească măcar cu două-trei weekenduri”.

Am ajuns azi-dimineață devreme. Nu era nimic deschis, mi-a plăcut. Lumea încă dormea. Foarte frumos. Merită. Trebuie să mai vină lumea la mare. Mai avem vreo 2-3 weekend-uri, nu? Ar fi bine și sezonul să fie mai mare. Florin Cîțu:

Captură din înregistrarea postată de Florin Cîțu pe Instagram.

Potrivit imaginilor postate de site-ul Știripesurse, Cîțu și Vîlceanu și-au băut cafeaua la o terasă din Vamă.

Cât costă tricoul lui Cîțu

Premierul a purtat în această dimineață un tricou cu una dintre formațiile sale favorite, Motorhead. Tricoul cu legendarii metaliști britanici, care au fost activi din 1975 până în 2015, se vinde cu 950 de lei pe site-urile de specialitate.

În mai, după ce mai multe restricții anti-Covid fuseseră ridicate, Florin Cîțu declara că dorește să meargă pentru cel puțin o noapte în Vama Veche.

Primarul PSD din Limanu, de care aparține Vama, i-a transmis, ulterior, că nu este binevenit în Vamă și să se orienteze către zone din județul Constanța care au primit bani de la liberali.

„Nu am fost pe litoral. Promit că vara asta merg la Vama Veche. Nu am făcut nicio plajă, nu am avut timp. O să ne vedem în Vama Veche în curând”, afirma Cîţu, din nou, la sfârşitul lunii iulie.

Pe 29 august, președintele PSD, Marcel Ciolacu și Sorin Grindeanu au ajuns înaintea lui Cîțu în Vama Veche și au lansat ironii la adresa premierului.

Foto: captură Antena 3

