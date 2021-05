„Am promis că merg în Vamă și acum, că am ridicat restricțiile de noapte, vă spun că este și un motiv egoist. Pentru că am ridicat restricțiile de noapte, am promis că merg, deci acum trebuie să mă duc neaparat în Vamă să stau toată noaptea”, a spus Cîțu.

Comentând imaginile apărute în spațiul public, în care este surprins la Mamaia filmând pescărușii, Cîțu a spus că a mers pe plajă deoarece a dorit să vadă cum arată porțiunea extinsă din stațiune.

„Nu văzusem marea de un an de zile, chiar n-am ajuns și voiam să văd cum arată plaja extinsă la Mamaia. Știți foarte bine că acolo plaja a fost extinsă cu 250 de metri și chiar voiam să văd cum arată. E foarte mare și arată foarte bine. Sunt sigur că românii se vor bucura de ea”, a afirmat acesta.







Mulțumesc. Vă promit că ne vedem vara aceasta și în Vamă. Vă mulțumesc că ați ales să vă vaccinați. Doar așa revenim la all-nighters ? #HaiCaSePoate #ImpreunaInvingemPandemia Publicată de Florin Cîţu pe Sâmbătă, 1 mai 2021



Pe 1 Mai, Florin Cîțu a transmis un mesaj românilor aflați pe litoral. „Vă promit că ne vedem vara aceasta și în Vamă. Vă mulțumesc că ați ales să vă vaccinați! Doar așa revenim la all-nighters (petreceri care țin toată noaptea)”, a scris la acea vreme premierul pe Facebook, după ce mai mulți tineri aflați la Vama Veche l-au chemat acolo.

