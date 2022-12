„Florina Lungu a fost văzută ultima dată miercuri, 14 decembrie, pe bulevardul Ince și suntem din ce în ce mai îngrijorați de locul în care se află și starea ei de sănătate”, a notat Poliția din Merseyside pe Facebook.

Potrivit semnalmentelor transmise de poliție, Florina are 1,82 înălțime, părul negru, drept, lung până la umeri, are tatuaje pe antebrațe, o inimă sub claviculă dreaptă.

Românca în vârstă de 44 de ani este cunoscută că vizitează zona Sefton din Merseyside, un comitat în nord-vestul Angliei ce cuprinde zona metropolitană a orașului Liverpool.

„Oricine a văzut-o pe Florina sau știe unde se află este rugat să ne contacteze Centrul de contact al poliției din Merseyside sau să sune la 101”, a transmis Poliția din Mereyside.

FOTO: Poliția din Merseyside – Facebook

