Jurnaliștii de la cele patru publicații au analizat echipajele de la 20 de nave din flota-fantomă a Rusiei și au descoperit prezența suspectă a 17 cetățeni ruși fără carnet de marinar. Majoritatea acestora au legături cu compania militară privată Wagner sau GRU, conform unor baze de date, registrului mercenarilor PMC și unor servicii secrete europene.

Acești indivizi, trecuți ca liber profesioniști pe listele echipajelor, au început să apară în mod regulat pe nave începând din vara anului trecut.

Unul dintre exemplele menționate este cel al petrolierului Kira K, încărcat cu peste 700.000 de barili de țiței în Rusia la sfârșitul anului trecut. Nava avea la bord marinari din Myanmar, China și Bangladesh, precum și doi cetățeni ruși: Denis Enin și Aleksandr Kamenev, care au luptat în Siria și în estul Ucrainei.

Unele agenții europene de informații consideră că prezența acestor indivizi la bord are scopul de a descuraja confiscarea petrolierelor, crescând riscul de rezistență armată în cazul unei operațiuni de sechestrare. Analiștii cred că personalul militar de la bordul petrolierelor ar putea, de asemenea, să fie implicat în culegere de informații sau să comită acte de sabotaj.

În toamnă, autoritățile franceze au reținut petrolierul Boracay în timp ce traversa Canalul Mânecii. Doi angajați ai companiei rusești de securitate rusești Moran Security Group se aflau la bord.

Potrivit unei surse AFP, aceștia monitorizau echipajul și efectuau operațiuni de recunoaștere. Rolul lor era „de a asigura protecția navei și, mai presus de toate, de a se asigura că, în conformitate cu interesele rusești, căpitanul își executa cu strictețe ordinele”.

O altă sursă a AFP i-a identificat drept Aleksandr T., în vârstă de 34 de ani, și Maxim D., în vârstă de 40 de ani. Cel din urmă este un fost ofițer de poliție care a lucrat în gruparea Wagner.