Ce s-a întâmplat la New York

Un incident violent a zguduit Times Square din New York noaptea trecută. Potrivit presei străine, trei persoane au fost rănite într-un schimb de focuri. Poliția din New York a confirmat că incidentul a avut loc în jurul orei 1.20 dimineața.

Incidentul a avut loc la intersecția dintre West 44th Street și 7th Avenue. Conform The Independent, totul a început cu o „dispută verbală între două persoane care a escaladat”.

Un suspect în vârstă de 17 ani a fost arestat la fața locului. Poliția a recuperat și arma folosită în atac.

Detalii despre victimele incidentului

În urma incidentului au fost rănite trei persoane. Acestea se află în stare gravă, potrivit presei locale. Victimele au vârste diferite și au suferit răni de diverse gravități:

O persoană de 65 de ani a fost împușcată

Un tânăr de 19 ani a fost, de asemenea, rănit prin împușcare

O femeie de 18 ani a suferit o rană superficială la gât

Toate cele trei victime au fost transportate la Spitalul Bellevue și sunt în stare stabilă, conform declarațiilor poliției.

Reacția martorilor și a autorităților

Mai multe videoclipuri postate pe rețelele sociale arată oameni fugind de la locul incidentului. Imaginile surprind și o mașină oprită lângă Hard Rock Cafe, precum și o persoană transportată cu targa într-o ambulanță.

Recomandări Modificările pentru pensiile private urmăresc doar interesele industriei, spune directorul AURSF. Este o măsură ilegală și neconstituțională, acuză un liberal

În 2024, un alt incident i-a șocat pe locuitorii din New York. Un bărbat a fost împușcat mortal în metrou. Bărbatul a fost transportat de urgență la spital, însă starea lui s-a înrăutățit și a decedat, în ciuda eforturilor medicilor de a-l salva.

Contextul criminalității în New York

Acest incident vine la scurt timp după ce comisarul de poliție din New York anunțase o scădere record a incidentelor cu împușcături în oraș. În primele șapte luni ale anului 2025, s-au înregistrat 412 incidente cu împușcături și 489 de victime.

În ciuda acestui progres, New York-ul se confruntă în continuare cu provocări în ceea ce privește siguranța publică. În iulie, patru persoane au fost ucise într-un atac armat într-o clădire de birouri, iar un ofițer de poliție și-a pierdut viața în acel incident.

Autoritățile continuă investigațiile pentru a elucida toate circumstanțele acestui nou incident din Times Square și pentru a preveni astfel de evenimente pe viitor.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE