Șeful grupului, Andy An, a anunțat acest obiectiv în cadrul unui eveniment care a marcat joi cea de-a 40-a aniversare a Geely.

Concernul își propune ca până în 2030, vânzările din afara Chinei să contribuie cu peste o treime din volumul total, iar veniturile globale să depășească 1 trilion de yuani, adică echivalentul a 144 de miliarde de dolari.

Pleiadă de mărci

Acest obiectiv include toate mărcile grupului. Acesta deține Geely Auto, dar și Volvo, Lotus, Smart, Proton, plus mărci mai noi, precum Zeekr, Lynk & Co, Polestar, Geome și Galaxy.

În 2025, Geely Holding a vândut 4,12 milioane de vehicule, înregistrând o creștere de 26% față de anul precedent.

Vânzările de vehicule electrice și hibride au atins 2,29 milioane de unități, în creștere cu 58% față de anul precedent, și au fost 56% din vânzările totale.

Geely Auto a contribuit cu cea mai mare parte a vânzărilor, atingând 3,02 milioane de unități în 2025, depășind obiectivul de 3 milioane de unități, cu o creștere de 38,96% față de anul precedent.

Geely Auto a exportat 418.904 vehicule în 2025, o creștere de 3,59% față de anul precedent.

Colaborare cu Renault, prezență în România

Geely deține și o participație de 10% la Mercedes și are și o colaborare activă cu Renault. Geely și Renault și-au unificat diviziile de motoare și cutii de viteze, formând compania Horse. Aceasta deține în România o uzină de motoare la Mioveni și centrul de la Titu.

Geely nu este singurul brand chinezesc cu planuri mari: Leapmotor vrea să vândă 4 milioane de mașini în zece ani.

Concomitent, BYD a vândut în 2025 un număr de 4,6 milioane de vehicule.

Spre comparație, grupul Renault – care deține marca omonimă plus Dacia și Alpine – a vândut în tot anul 2025 un număr de 2,3 milioane de mașini.

