Politiciana Renata Vesecká, fost procuror de stat din 2005 până în 2010, a candidat independent la alegerile parlamentare cehe de anul trecut. A fost candidată principală pe lista partidului în regiunea Hradec Králové.

Motoristé sobě, partid politic de dreapta care a trecut pragul electoral la alegerile din 2005 (locul al șaselea), reprezintă interesele șoferilor, concentrându-se pe opoziția față de eliminarea treptată a motoarelor cu ardere internă în UE și anti-ecologism.

Avocat de anul trecut

Un posibil caz de nepotism zguduie scena politică din Republica Cehă: Adam Šimice, un tânăr avocat, 27 de ani, a fost numit în ianuarie 2026 adjunct al ministrului Justiției Jeroným Tejc (ANO), după ce a fost recomandat de partidul Motoristé sobě.

Šimice este nepotul Renatei Vesecká, fost procuror de stat, actuala expertă juridică a partidului Motoristé sobě. Vesecká l-a lăudat public pentru competența sa, fără a menționa legătura familială.

Cariera lui Adam Šimice a avut o ascensiune rapidă. După ce și-a finalizat studiile în 2021, el a lucrat ca stagiar în trei cabinete de avocatură, devenind avocat în 2025.

Specializat în domeniul imobiliar, cu „abilități lingvistice”

Într-un interviu din august 2025, Šimice a menționat că domeniul său de specializare este dreptul imobiliar.

Renata Vesecká a descris anterior calitățile lui Šimice: „Este un avocat cu experiență în birouri internaționale de avocatură și cu abilități lingvistice. La minister, el ar trebui să se ocupe de cooperarea juridică internațională și colaborarea în cadrul Uniunii Europene”.

Ministrul Tejc l-a trimis deja pe Adam Šimice, printre alții, să reprezinte Republica Cehă la reuniunea miniștrilor de justiție și interne ai UE din Cipru.

Conform datelor de la organizația State Watch, ministrul adjunct al Justiției 140.000 de coroane cehești pe lună (5.800 de euro) și are la dispoziție și o mașină cu șofer datorită funcției sale.

Întrebat, într-un interviu mai vechi, de Pravo, dacă banii nu ar fi deloc importanți, ce ar face, adjunctul de la Justiție răspundea că „aș lucra de pe plaja unui hotel de cinci stele”.

Legătura de rudenie din… registrul funciar

Portalul Seznam Zprávy a descoperit relația de rudenie dintre cei doi datorită unui document din registrul funciar. În 2014, mama Renatei Vesecká i-a donat lui Adam Šimice câteva terenuri în regiunea Benešov, indicând în actele oficiale că acesta este nepotul său.

Terenul din regiunea Benešov a fost donat de mama lui Vesecká, care a declarat aceeași adresă din Brno ca și actualula deputată!

Šimice a achiziționat apoi un apartament în Havlíčkův Brod în 2020 de la o companie cu sediul la aceeași adresă din Praga ca și firma de avocatură a Renatei Vesecká.

Ministrul Justiției, Jeroným Tejc, a declarat că nu avea cunoștință de această legătură familială. „Nu investighez relațiile de rudenie ale colegilor mei. În timpul activității sale la minister, am constatat că este o persoană competentă, corectă, profesionistă și muncitoare. Sunt pe deplin mulțumit de activitatea sa, atât pe plan profesional, cât și pe plan uman», a precizat demnitarul.

În apărarea sa, partidul Motoristé sobě, prin purtătorul de cuvânt Lukáš Koutník, a punctat că „nominalizarea lui Šimice s-a bazat pe experiența sa profesională și pe colaborarea de lungă durată cu partidul”.

„Îi voi întreba dacă mai au rude la fel de bine pregătite”

La rândul său, președintele Motoristé sobě și ministrul de Externe, Petr Macinka, au minimizat acuzațiile.

Eu îl cunosc pe Šimice de dinainte să o fi cunoscut pe doamna Vesecká. Dacă ar fi să urmez logica dumneavoastră, doamna Vesecká ar trebui să aibă o problemă cu nepotismul, nu invers – Petr Macinka

Macinka și-a încheiat declarația pe un ton ironic: „Dacă mă gândesc mai bine, cred că îi voi întreba dacă mai au rude la fel de bine pregătite”.

