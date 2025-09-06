Poveste de dragoste în inima CIA

Cei doi s-au cunoscut în 2006, chiar în prima zi a cursului de pregătire pentru noii agenți. A durat câteva săptămâni până să își vorbească, pentru că Andrew credea că Jihi este instructor și deci „interzisă”. În cele din urmă, s-au apropiat și au rămas împreună pe tot parcursul carierei lor.

„Gluma din interiorul CIA e că e cea mai scumpă agenție de matrimoniale din America. Toată lumea de acolo e educată, inteligentă, obișnuită cu riscurile. Era inevitabil să apară scântei”, povestește Andrew.

Jihi confirmă și ea că „e aproape imposibil să explici ce faci unui partener din afară. Doar cineva care trece prin aceleași secrete și misiuni poate să înțeleagă cu adevărat.”

Misiuni periculoase și un „moment de adevăr”

În carte, Andrew descrie cum a fost deconspirat într-o sală de jocuri din capitala unei țări ostile, pe care o numesc codificat „Falcon”.

„E o senzație psihologică și fizică, precum atunci când ești prins cu o minciună. Ți se taie respirația și ai impresia că totul plutește în jur”, spune el.

Bustamante fusese trimis, împreună cu Jihi, să refacă o rețea de agenți după ce în departament fusese descoperit un spion. Experiența lor a dat naștere unor capitole tensionate, care par desprinse din filme de acțiune.

Afaceristul Dragoș Anastasiu reprezintă Universitatea Babeș-Bolyai într-o organizație europeană pentru excelență în educație
Recomandări
Afaceristul Dragoș Anastasiu reprezintă Universitatea Babeș-Bolyai într-o organizație europeană pentru excelență în educație

Cum au schimbat regulile jocului

Jihi, care lucra ca „targeter”, adică un analist care identifică ținte pentru recrutare, a venit cu o idee inspirată din modul de organizare al Al-Qaeda: să creeze o „celulă” în care doar un singur om să fie vizibil pentru șefii de la Langley.

„Am copiat modul de funcționare al celulelor teroriste, ca să ne protejăm agenții. Dacă un nod era compromis, restul rămâneau în siguranță”, explică ea.

Modelul s-a dovedit atât de eficient, încât, susțin ei, a fost adoptat pe scară largă în CIA.

Dincolo de misiuni: o poveste despre iubire și suspiciune

Memoriile lor nu se opresc doar la aventurile din teren. Cei doi vorbesc deschis și despre cultura de neîncredere care domină agenția.

„Când lucrezi la CIA, ești un manipulator antrenat. Ajungi să te întrebi mereu dacă colegii îți spun adevărul sau doar răsucesc realitatea”, spune Jihi.

Chiar și relațiile de cuplu sunt complicate.

Ce spune ASF despre Axeria, compania de asigurări acuzată de service-uri că nu plătește facturile la fel ca Euroins. Salarii „obscene” în instituție
Recomandări
Ce spune ASF despre Axeria, compania de asigurări acuzată de service-uri că nu plătește facturile la fel ca Euroins. Salarii „obscene” în instituție

„CIA încurajează căsătoriile, dar încurajează și divorțurile. Te ajută să rupi mariajul dacă asta înseamnă că vei fi mai dedicat agenției”, glumește Andrew.

Viața după CIA

Cei doi au părăsit agenția în 2014, după șapte ani de activitate și nașterea primului copil. Acum, la 45 de ani, conduc împreună „EverydaySpy”, o afacere prin care predau „tehnici CIA” aplicabile în viața de zi cu zi, de la negocierea unei măriri de salariu până la educarea copiilor.

Au sute de mii de abonați pe YouTube și un podcast popular. În paralel, continuă să primească reacții împărțite: unii îi acuză că vând secrete și denigrează agenția, alții îi felicită pentru că au arătat publicului cum arată, de fapt, viața unui spion.

O combinație de thriller și roman de dragoste

„Shadow Cell” e scris într-un stil de film de spionaj, cu nume de cod precum „Falcon” sau „Kestrel” și scene dramatice de urmărire. Cartea dezvăluie însă și momente intime, precum cererea în căsătorie, tensiunile de la început, sacrificiile făcute pentru familie.

„Noi suntem o raritate: un cuplu care a reușit împreună, care a rămas unit și care a ales să plece înainte ca agenția să ne distrugă viața personală”, spune Andrew.

Bătălia epică a Fiscului din Vaslui pentru 1 euro pe lună dintr-o pensie deja impozitată în Spania: „Nu-mi pot recupera banii decât în instanță!”
Recomandări
Bătălia epică a Fiscului din Vaslui pentru 1 euro pe lună dintr-o pensie deja impozitată în Spania: „Nu-mi pot recupera banii decât în instanță!”

Între loialitate și critică

Deși rămân loiali misiunii CIA, Bustamante critică deschis birocrația și lipsa de sprijin pentru angajați.

„Din păcate, pentru mine, CIA a fost ca o ședință de terapie de zece ani. Am realizat că marile birocrații nu sunt locul meu”, recunoaște Andrew.

Cu toate acestea, povestea lor a cucerit publicul, iar felul în care își asumă greșelile și vulnerabilitățile îi face să pară mai aproape de cititori decât personajele reci din filmele cu spioni.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Lecție de 360.000 de like-uri în parcarea unui magazin Lidl din București: „Hai să ne civilizăm puțin!"
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaelei Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
Viva.ro
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaelei Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
Ce s-a întâmplat cu părinții Alexandrei Măceșanu, după moartea fiicei lor. La 6 ani de la tragedia din Caracal, ies la iveală detalii cumplit de dureroase despre drama familiei adolescentei. „S-a întâmplat anul trecut”
Unica.ro
Ce s-a întâmplat cu părinții Alexandrei Măceșanu, după moartea fiicei lor. La 6 ani de la tragedia din Caracal, ies la iveală detalii cumplit de dureroase despre drama familiei adolescentei. „S-a întâmplat anul trecut”
SCANDAL după terminarea emisiunii Insula Iubirii! Ispita Oana Monea a dat-o în judecată pe Maria Avram. Ce acuzații îi aduce și ce sumă cere
Elle.ro
SCANDAL după terminarea emisiunii Insula Iubirii! Ispita Oana Monea a dat-o în judecată pe Maria Avram. Ce acuzații îi aduce și ce sumă cere
gsp
Șoc în presa britanică! O știre din România i-a lăsat pe jurnaliștii de la The Sun fără cuvinte: „Zou, ce?!”
GSP.RO
Șoc în presa britanică! O știre din România i-a lăsat pe jurnaliștii de la The Sun fără cuvinte: „Zou, ce?!”
Cui îi revine averea uluitoare lăsată în urmă de Giorgio Armani » El nu a fost căsătorit și nu are copii
GSP.RO
Cui îi revine averea uluitoare lăsată în urmă de Giorgio Armani » El nu a fost căsătorit și nu are copii
Parteneri
Legendarul actor Eric Roberts, fratele Juliei Roberts, în România! Ce l-a impresionat enorm aici și în ce magazin a ținut morțiș să intre. S-a dus glonț spre raionul de dulciuri, ce a zis intră în istorie!
Libertateapentrufemei.ro
Legendarul actor Eric Roberts, fratele Juliei Roberts, în România! Ce l-a impresionat enorm aici și în ce magazin a ținut morțiș să intre. S-a dus glonț spre raionul de dulciuri, ce a zis intră în istorie!
Cel mai PARȘIV bărbat din zodiac. Te minte fără remușcări, dispare și apare în viața ta când are el chef. FUGI de el dacă poți!
Avantaje.ro
Cel mai PARȘIV bărbat din zodiac. Te minte fără remușcări, dispare și apare în viața ta când are el chef. FUGI de el dacă poți!
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină
Tvmania.ro
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină

Alte știri

Milioane de români, obligați să plătească pentru cartea electronică de identitate din cauza „reformei cu toporul” a Guvernului Bolojan, acuză PSD
Știri România 09:57
Milioane de români, obligați să plătească pentru cartea electronică de identitate din cauza „reformei cu toporul” a Guvernului Bolojan, acuză PSD
Marian Vanghelie, motivul scandalului cu Oana Mizil: „E complicat, delicat și penibil”. Fosta parteneră a politicianului a obținut ordin de protecție
Știri România 09:02
Marian Vanghelie, motivul scandalului cu Oana Mizil: „E complicat, delicat și penibil”. Fosta parteneră a politicianului a obținut ordin de protecție
Parteneri
Capcana unei vacanțe în Egipt despre care agențiile nu vorbesc: „marea poate fi impracticabilă ore întregi”
Adevarul.ro
Capcana unei vacanțe în Egipt despre care agențiile nu vorbesc: „marea poate fi impracticabilă ore întregi”
Ce nume are, de fapt, Ion Țiriac în buletin. Milionarul român a încercat să-l schimbe, dar n-a reușit
Fanatik.ro
Ce nume are, de fapt, Ion Țiriac în buletin. Milionarul român a încercat să-l schimbe, dar n-a reușit
Cele mai bune cărți despre bani pentru adolescenți
Financiarul.ro
Cele mai bune cărți despre bani pentru adolescenți

Monden

Cine este iubitul Cabiriei Morgenstern. Actorul Adrian Ciobanu este cu 37 de ani mai în vârstă decât fiica Maiei Morgenstern
Stiri Mondene 10:26
Cine este iubitul Cabiriei Morgenstern. Actorul Adrian Ciobanu este cu 37 de ani mai în vârstă decât fiica Maiei Morgenstern
Cine este prima concurentă eliminată de la „Mireasa”. Anunțul făcut de Simona Gherghe
Stiri Mondene 10:10
Cine este prima concurentă eliminată de la „Mireasa”. Anunțul făcut de Simona Gherghe
Parteneri
Moștenitorii lui Giorgio Armani. Cine va continua tradiția unui imperiu construit pe eleganță și o afacere de miliarde? Legendarul designer a murit la vârsta de 91 de ani
Elle.ro
Moștenitorii lui Giorgio Armani. Cine va continua tradiția unui imperiu construit pe eleganță și o afacere de miliarde? Legendarul designer a murit la vârsta de 91 de ani
Ar putea fi cea mai dură lovitură pentru români din ultimii ani. „Caut să fiu cât se poate de corect cu România”, a spus Ilie Bolojan, înainte de a face anunțul care a dat fiori reci tuturor
Unica.ro
Ar putea fi cea mai dură lovitură pentru români din ultimii ani. „Caut să fiu cât se poate de corect cu România”, a spus Ilie Bolojan, înainte de a face anunțul care a dat fiori reci tuturor
O femeie a adoptat un băiețel orfan, care dormea pe străzi. Uimitor ce s-a întâmplat după 14 ani, când a apărut mama biologică
Viva.ro
O femeie a adoptat un băiețel orfan, care dormea pe străzi. Uimitor ce s-a întâmplat după 14 ani, când a apărut mama biologică
Parteneri
Cabiria, fiica marii actrițe Maia Morgenstern, trăiește o poveste de iubire cu un actor român celebru. Diferența dintre ei? 37 de ani! Cine este tatăl copilului ei
TVMania.ro
Cabiria, fiica marii actrițe Maia Morgenstern, trăiește o poveste de iubire cu un actor român celebru. Diferența dintre ei? 37 de ani! Cine este tatăl copilului ei
EXCLUSIV. Imagini din subteran, de la lucrările de retehnologizare de la Barajul Vidraru
ObservatorNews.ro
EXCLUSIV. Imagini din subteran, de la lucrările de retehnologizare de la Barajul Vidraru
Parteneri
„Colosseumul” României e gata în proporție de 70%: „Va arăta fantastic!” » Proiectul a scăpat de tăierea fondurilor guvernamentale
GSP.ro
„Colosseumul” României e gata în proporție de 70%: „Va arăta fantastic!” » Proiectul a scăpat de tăierea fondurilor guvernamentale
"E diferit de ce credeam". Ce i-a atras atenția selecționerului Canadei imediat ce a aterizat la București
GSP.ro
"E diferit de ce credeam". Ce i-a atras atenția selecționerului Canadei imediat ce a aterizat la București
Parteneri
Accident grav în Iași: căruță lovită de autoutilitară. Doi oameni au murit
Mediafax.ro
Accident grav în Iași: căruță lovită de autoutilitară. Doi oameni au murit
VIDEO Femeia călcată cu mașina de amant s-a stins la spital. Victima a fost și bătută cu cruzime de individul care a încercat ulterior să-și ia viața
StirileKanalD.ro
VIDEO Femeia călcată cu mașina de amant s-a stins la spital. Victima a fost și bătută cu cruzime de individul care a încercat ulterior să-și ia viața
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
Wowbiz.ro
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
Promo
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Advertorial
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Advertorial
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Parteneri
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Wowbiz.ro
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Cine sunt soții care și-au pus capăt zilelor împreună. S-au aruncat în gol de la etajul trei
StirileKanalD.ro
Cine sunt soții care și-au pus capăt zilelor împreună. S-au aruncat în gol de la etajul trei
La ce sumă a ajuns pensia minimă în România, în august 2025
KanalD.ro
La ce sumă a ajuns pensia minimă în România, în august 2025

Politic

Cine este Crinel Nicu Grosu, noul șef al Corpului de Control al lui Ilie Bolojan. A lucrat la DGA, în MAI. Nu există poze cu el
Politică 05 sept.
Cine este Crinel Nicu Grosu, noul șef al Corpului de Control al lui Ilie Bolojan. A lucrat la DGA, în MAI. Nu există poze cu el
Adrian Năstase, promovat la Beijing de Ministerul Afacerilor Externe, când era condus de Bogdan Aurescu 
Exclusiv
Politică 05 sept.
Adrian Năstase, promovat la Beijing de Ministerul Afacerilor Externe, când era condus de Bogdan Aurescu 
Parteneri
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Spotmedia.ro
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Giovanni Becali i-a propus în direct un fundaș central lui Gigi Becali la FCSB: „E liber de contract. A jucat în primele două ligi din Spania”
Fanatik.ro
Giovanni Becali i-a propus în direct un fundaș central lui Gigi Becali la FCSB: „E liber de contract. A jucat în primele două ligi din Spania”
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile
Spotmedia.ro
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile