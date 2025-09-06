Poveste de dragoste în inima CIA

Cei doi s-au cunoscut în 2006, chiar în prima zi a cursului de pregătire pentru noii agenți. A durat câteva săptămâni până să își vorbească, pentru că Andrew credea că Jihi este instructor și deci „interzisă”. În cele din urmă, s-au apropiat și au rămas împreună pe tot parcursul carierei lor.

„Gluma din interiorul CIA e că e cea mai scumpă agenție de matrimoniale din America. Toată lumea de acolo e educată, inteligentă, obișnuită cu riscurile. Era inevitabil să apară scântei”, povestește Andrew.

Jihi confirmă și ea că „e aproape imposibil să explici ce faci unui partener din afară. Doar cineva care trece prin aceleași secrete și misiuni poate să înțeleagă cu adevărat.”

Misiuni periculoase și un „moment de adevăr”

În carte, Andrew descrie cum a fost deconspirat într-o sală de jocuri din capitala unei țări ostile, pe care o numesc codificat „Falcon”.

„E o senzație psihologică și fizică, precum atunci când ești prins cu o minciună. Ți se taie respirația și ai impresia că totul plutește în jur”, spune el.

Bustamante fusese trimis, împreună cu Jihi, să refacă o rețea de agenți după ce în departament fusese descoperit un spion. Experiența lor a dat naștere unor capitole tensionate, care par desprinse din filme de acțiune.

Cum au schimbat regulile jocului

Jihi, care lucra ca „targeter”, adică un analist care identifică ținte pentru recrutare, a venit cu o idee inspirată din modul de organizare al Al-Qaeda: să creeze o „celulă” în care doar un singur om să fie vizibil pentru șefii de la Langley.

„Am copiat modul de funcționare al celulelor teroriste, ca să ne protejăm agenții. Dacă un nod era compromis, restul rămâneau în siguranță”, explică ea.

Modelul s-a dovedit atât de eficient, încât, susțin ei, a fost adoptat pe scară largă în CIA.

Dincolo de misiuni: o poveste despre iubire și suspiciune

Memoriile lor nu se opresc doar la aventurile din teren. Cei doi vorbesc deschis și despre cultura de neîncredere care domină agenția.

After a full year of writing and 3 years of fighting with CIA, Jihi and I are finally able to publish our CIA Memoir – We are thrilled to share the most modern CIA memoir ever written with you!



We created a CIA PHOTO JOURNAL documenting our time running the SHADOW CELL op pic.twitter.com/8GVWnHsbMx — Andrew Bustamante (@EverydaySpy) June 25, 2025

„Când lucrezi la CIA, ești un manipulator antrenat. Ajungi să te întrebi mereu dacă colegii îți spun adevărul sau doar răsucesc realitatea”, spune Jihi.

Chiar și relațiile de cuplu sunt complicate.

„CIA încurajează căsătoriile, dar încurajează și divorțurile. Te ajută să rupi mariajul dacă asta înseamnă că vei fi mai dedicat agenției”, glumește Andrew.

Viața după CIA

Cei doi au părăsit agenția în 2014, după șapte ani de activitate și nașterea primului copil. Acum, la 45 de ani, conduc împreună „EverydaySpy”, o afacere prin care predau „tehnici CIA” aplicabile în viața de zi cu zi, de la negocierea unei măriri de salariu până la educarea copiilor.

Au sute de mii de abonați pe YouTube și un podcast popular. În paralel, continuă să primească reacții împărțite: unii îi acuză că vând secrete și denigrează agenția, alții îi felicită pentru că au arătat publicului cum arată, de fapt, viața unui spion.

O combinație de thriller și roman de dragoste

„Shadow Cell” e scris într-un stil de film de spionaj, cu nume de cod precum „Falcon” sau „Kestrel” și scene dramatice de urmărire. Cartea dezvăluie însă și momente intime, precum cererea în căsătorie, tensiunile de la început, sacrificiile făcute pentru familie.

„Noi suntem o raritate: un cuplu care a reușit împreună, care a rămas unit și care a ales să plece înainte ca agenția să ne distrugă viața personală”, spune Andrew.

Între loialitate și critică

Deși rămân loiali misiunii CIA, Bustamante critică deschis birocrația și lipsa de sprijin pentru angajați.

„Din păcate, pentru mine, CIA a fost ca o ședință de terapie de zece ani. Am realizat că marile birocrații nu sunt locul meu”, recunoaște Andrew.

Cu toate acestea, povestea lor a cucerit publicul, iar felul în care își asumă greșelile și vulnerabilitățile îi face să pară mai aproape de cititori decât personajele reci din filmele cu spioni.