Edilul Brașovului încă în exercițiu va fi cercetat sub control judiciar împreună cu George Mihai Cornea, director general al Regiei Autonome de Transporturi Braşov (RATBV) SA, pentru complicitate la şantaj, se arată în comunicatul DNA.

Procurorii notează că, în calitate de primar al municipiului Braşov înscris în cursa electorală pentru obţinerea unui nou mandat, George Scripcaru l-ar fi ameninţat, la data de 12 august, pe unul dintre angajaţii firmei care difuza spoturi electorale în interiorul autobuzelor aparţinând Regiei de Transport Braşov, că firma va avea de suferit dacă nu oprea imediat difuzarea acelor spoturi.

Libertatea a publicat, pe 18 august, înregistrări în care George Cornea, pus de George Scripcaru, face presiuni pentru a bloca difuzarea clipurilor electorale în transportul public.

„Cred că îmi iau ăștia gâtul dacă apare vreun USR în mașină, mă zboară cu totul de acolo, adică nu… nu am cum să le las!”, spunea atunci George Cornea, directorul Regiei de Transport Brașov (RATBV), într-un dialog pe care l-a avut, la începutul lunii august, cu Melinda Țuțuianu, șefa agenției de publicitate AD & GO Advertising, care are exclusivitate pentru transportul local.



Recomandări Gabriel Oprea și-a anunțat candidatura la Parlament în ziua demarării procesului ”Gigină”, în care este acuzat de ucidere din culpă

Cum patroana firmei de publicitate refuză să se supună, spiritele se încing până-ntr-acolo încât însuși primarul pune mâna pe telefon și amenință că scoate toate televizoarele din autobuze.

George Scripcaru neagă însă, într-o altă înregistrare, că ar fi amenințat cu scoaterea televizoarelor din autobuze, dar cere răspicat eliminarea tuturor clipurilor electorale. “Eu am spus că niciun partid politic, nici măcar eu, nu își face campanie electorală în autobuze”, a afirmat primarul.



DNA mai informează că cei doi au depus cauţiunea stabilită de procuror, de 75.000 lei – George Scripcaru, respectiv 30.000 lei – George Mihai Cornea, sume care au fost consemnate pe numele acestora la dispoziţia Direcţiei Naţionale Anticorupţie.

George Scripcaru a pierdut alegerile pentru Primăria Brașovului după 16 ani chiar în fața candidatuluu USR-PLUS, Allan Coliban, cel ale cărui clipuri electorale le dorea interzise în autobuzele din oraș.

