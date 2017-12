Ce mănâncă veganii de Sărbători? Veganii au mese bogate de Crăciun și Revelion: cu sarmale de post, salată a la russe, tofu sau seitan, așa numita „carne vegetariană”. Cât unii abia așteaptă tăierea porcului, unii n-ar îndrăzni nici să-l decupeze de pe hârtie.

Maria face „pește” pane fără pește și ciorbă de perișoare vegetale

După un post de cinci săptămâni, nimeni nu și-ar închipui un meniu de post și de Crăciun. Doar despre mese îmbelșugate cu preparate din porc e Crăciunul, nu? Nu, o spun hotărâți cei care s-au lăsat de orice produs de origine animală și trec bine mersi și peste Sărbătorile de iarnă care tradițional aproape că nici n-ar exista fără puțină cărniță.

Maria, de exemplu, are un meniu festiv care nu doar că te face curios, dar îți face și poftă. „De sărbători mănânc orice – de la sarmale vegane la ciorbă „de burtă” vegană sau ciorbă de perișoare, evident tot vegană… toate mâncărurile au cel puțin o alternativă vegană: rulada, lasagna, plăcinta, friptura, checul, drobul, șnițelele, ardeii umpluți, chifteluțele, ciorbele etc.”, explică Maria care e vegană de aproape 5 ani.

Și în fiecare an descoperă câte o rețetă nouă: „Abia anul trecut am descoperit omleta fără ouă, care e foarte sănătoasă, gustoasă și sățioasă. Tot anul trecut am descoperit seitanul, un înlocuitor de carne din grâu, și ocazional îl prepar. Dar nu am o nevoie de a înlocui carnea. Uneori consum „înlocuitori” – deși nu îmi place cuvântul. E hrană, dar e hrană nonviolentă, nimeni nu moare pentru ea, indiferent de terminologia folosită pentru a numi plantele în diversele forme pregătite”, explică tânăra.

De Crăciun sau de vreo altă sărbătoare nu face excese, dar pregătește ceva mai special. „Prefer să mănânc ca în orice altă zi, o mâncare caldă sau ceva rapid. Anul acesta am preparat „pește” pane, desigur fără pește – dar cu textură similară și gust foarte asemănător. Posibil să fac o ciorbă de perișoare cu chiftele vegetale. De regulă pregătesc lucruri simple. Dacă am nostalgii poate fac o salată a la russe, ardei sau roșii umplute cu „brânză” de nuci, lucruri pe care le găseam pe masa de sărbători când eram copil”. Până și părinții s-au obișnuit cu preferințele ei culinare. Mai greu era când mergea în vizită. „Nici la nunta fratelui meu nu am avut probleme, din contră, ceilalți invitați păreau invidioși pe farfuria mea. Cu unele mame de-ale prietenilor au fost mici tensiuni dacă nu înțelegeau, insistau sau se plângeau. Sunt sigură că au existat dezamăgiri dar nu în cercul apropiat de prieteni și familie. Bunica mea mereu pregătește multă mâncare vegană delicioasă când merg în vizită”, povestește Maria.

Decizia ei de a nu mai mânca carne nu a fost de la început legată de cunoștințele cu privire la atrocitățile din industria alimentară: „Eram în primul an de facultate și s-a întâmplat după ce am gătit un pui. Mirosul de moarte de pe mâinile mele cu care îi pârlisem corpul de pene a rămas pregnant; după repetate spălări încă se simțea… Întâmplător în seara aceea am vizionat „Earthlings” (Pământenii). Am fost sincer șocată, nu conștientizasem până atunci că eu personal particip la asemenea atrocități. Am decis ca din acel moment să nu mai mănânc animale.”

Cristina: Salată a la russe legume la cuptor, un drob de linte și un chec

Peste Cristina au trecut deja alte două Crăciunuri fără carne. Familia și prietenii s-au obișnuit cu ideea, iar dacă sunt persoane care nu știu încă, se găsesc alternative. „De obicei oamenii au ceva vegan în casă, de exemplu zacuscă sau compot. Eu anunț gazda dinainte că nu mănânc animale și nimic ce provine de la ele și uneori convenim să îmi aduc o caserolă. Oamenii mă întreabă de ce nu mănânc diverse lucruri și le răspund, de preferat nu chiar în timpul mesei dacă ceilalți mănâncă animale”, spune Cristina.

La început spune că nu conștientiza cât e de gravă problema în industria lactatelor și ouălor. „În ce privește consumul de lapte, deși era logic, nu realizasem că vacile trebuie să nască an de an câte un vițel pentru a secreta lapte continuu și că acel vițel, dacă e mascul, e omorât la scurt timp pentru carnea lui. Iar pentru ouă, fie că sunt găini de la țară fie din ferme industriale, puii masculi sunt uciși mai devreme sau mai târziu fiindcă nu depun ouă, iar găinile sunt ucise pentru carnea lor când nu mai aduc profit sau când se îmbolnăvesc”, explică tânăra.

Nu duce dorul niciunui preparat festiv. „Pentru Crăciunul acesta am să fac probabil niște salată a la russe că e o rețetă foarte simplă, iar maioneza vegană se face în câteva secunde, niște legume la cuptor, un drob de linte și un chec. Eu mai mult mă pricep la desert decât la mâncare așa că rețeta preferată cred că e tortul cu blat însiropat și cremă; mama făcea mereu tort de ziua mea și m-am bucurat nespus când am reușit să îl fac în variantă vegană. Se găsesc rețete pe internet la orice preparat; trebuie doar să scrii „vegan” lângă denumire. Pentru ceva mai sănătos, rețetele de prăjituri raw vegane sunt geniale”, ne îmbie tânăra.

În zilele obișnuite, are o alimentație similară cu a celor care mănâncă „de frupt”, dar înlocuiește carnea, ouăle sau lactatele. Au rețete de post diverse. Dimineața își face „tofletă” cu făină de năut sau un bol cu cereale și lapte vegetal și o felie de pâine cu unt de arahide. „Sau încep ziua cu un nectar de fructe, iar la prânz mănânc chili sau curry sau îmi fac supă cremă de linte sau legume la cuptor, iar la cină nu prea țin cont că în general nu mi-e foame seara. Îmi plac ca gustare feliile de mere cu scorțișoară și curmale”, face meniul Cristina.

Alexandra: Cozonac fără ouă și lapte

Alexandra a reușit să-și convingă și mama să fie vegană. Așa că mesele de sărbătoare sunt lipsite de neplăceri. „Înainte nici nu aș fi visat la o asemenea masă festivă, înconjurată de oameni înțelegători și deschiși, cu toate felurile mele preferate de mâncare, dar fără ca vreun fel de abuz să se fi produs față de animale ca mâncărurile respective să ajungă pe masa mea. Cred că tocmai asta este cel mai frumos la o astfel de masă: consum exact mâncărurile tradiționale pentru această perioadă fără să rănesc vreun animal”, spune Alexandra care încă nu poate alege ce îi place mai mult: pizza sau sarmalele. Dar știe sigur că dulcele preferat este cozonacul.

Evident, părinții nu au fost de la început așa deschiși. „Locuind într-un oraș mic și având curte, am crescut ani la rând animale pentru uzul propriu. În prezent, părinții mei au încetat să mai crească animale, iar mama este vegană. Prietenii mei au fost și ei la fel de înțelegători și au îmbrățișat cu căldură decizia mea, ei având mai multe informații despre veganism decât părinții mei”, spune Alexandra.

Dan: Cartofi la cuptor cu chiftele vegetale

Să fii bărbat de la țară, crescut cu tradiția tăierii porcului, și să nu mănânci carne e… E ceea ce a trăit Dan ani la rând. „Tradiția tăierii porcului, zilnicele tăieri de găini nepracticate, duc la scăderea bărbăției în ochii acestor persoane. Înfăptuite lucrurile acestea de atât de mult timp, acele animale nu mai sunt considerate de mult ființe care suferă, astfel, multe persoane consideră că e inutil să le salvezi, că plăcerea unui grătar valorează înzecit față de viața lor, că doar astfel putem supraviețui”, spune Dan.

Dar fără să caute să strice cheful de carne al cuiva, Dan nu încearcă să îndoctrineze pe nimeni, doar să arate niște realități. „Dominați de zeci de stereotipuri, părinții, înspre a mă proteja, aproape m-au implorat să nu urmez acest stil de viață, considerând că e unul deosebit de nesănătos, ori că se poate realiza doar cu foarte mulți bani și muncă. Mulți dintre apropiați m-au luat în glumă, au considerat că este o inutilitate, dar acum lucrurile sunt clarificate, iar concepția lor generală despre veganism este schimbată”, triumfă tânărul vegan. Și în manifestările lor de stradă când ies cu măști de animale pe față, veganii așteaptă curioșii să se apropie, nu opresc pe nimeni.

De Crăciun, Dan va mânca sarmale, salată a la russe, cozonac și alte rețete tradiționale, realizate cu ingrediente vegetale. Iar rețeta lui preferată este cartofii la cuptor cu chiftele vegetale și ketchup.

Vladimir: pateuri cu semințe, ricotta vegetală, cartofi dulci și salate

Vladimir are șapte ani de când nu mai mănâncă nimic cu carne și șase de când a renunțat și la lapte și ouă. „Locuiam cu părinții și la început aveam zilnic discuții în contradictoriu, dar văzând că nu renunț, au început și gătească și ei vegan, mâncărurile de bază cel puțin (orez, paste, hrișcă, fasole). Sora mea m-a încurajat și printre altele făceam smoothie-uri cu verdețuri împreună. Apropiații erau foarte curioși și mereu mă trezeam în centrul atenției fără să vreau, dar sincer să fiu nu îmi displăcea și le răspundeam cu plăcere la întrebări”, povestește Vladimir. Când merge la nunți sau petreceri e obișnuit cu glumele. „Majoritatea comesenilor făceau glume sau își manifestau scepticismul că se poate trăi sănătos fără produse animale, cel mai des însă părerile lor nefiind bazate pe ceva concret ci doar din ce au auzit din familie sau de la prieteni”, mai spune Vladimir.

De Sărbători o să mănânce: salată a la russe, sarmale sau cartofi dulci, salate, hummus și sarmale cu ciuperci. Îi place foarte mult ricotta vegetală, o brânză vegană din tofu și caju.

Nu a simțit niciodată că pică din picioare din cauza a ceea ce mănâncă. „Luați-vă un blender și consumați verdețuri în shake-uri cu fructe și lapte vegetal în fiecare zi. Dacă vreți să faceți efort fizic cardio la sală, faceți-vă pateuri cu semințe sau nuci pentru conținutul înalt de proteine. Nu vă speriați dacă nu vă săturați; la început e posibil să nu nimeriți cantitățile așa că dacă vă e foame după o porție, pur și simplu mai mâncați ceva în plus. Carnea e considerată o sursă completă de proteine, dar puțini știu că la fel sunt și fasolea, lintea, năutul și soia. Mai consum și semințe de floarea soarelui, orez, hrișcă, fasole, năut, ciuperci, avocado sau nuci, surse de proteine sănătoase și destul de ieftine”, spune bărbatul.

Numărul vegetarienilor și veganilor crește cu fiecare an. Deși nu există statistici cu privire la numărul lor, o estimare spune că 1% din populația României nu mai mănâncă deloc carne și o parte nici ouă și lapte.