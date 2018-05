FOTO/ Lectură sub semnul Wi-Fi la Timișoara. Cum unește cartea comunitatea și emite semnale, pentru al treilea an la rând la ConCentrica

ConCentrica. Semnal literar. Una dintre cele mai mari lecturi publice din România a ajuns anul acesta la a treia ediție. Poeziile lui Dan Emilian Roșca, poet suprarealist de certă anvengură și unul dintre exponenții tragici ai boemei timișorene, au căpătat viață prin glasurile timișorenilor, joi, la prânz, în Piața Libertății din Timișoara. Pentru al treilea an la rând, în același loc, ConCentrica a făcut piața de evenimente a orașului să răsune a poezie.

Organizatorii, reprezentanții Bibliotecii Județeane Timiș, au decis să îi așeze pe oameni sub forma faimosului simbol Wi-Fi. Au fost aranjate scaune în centrul pieței, iar cititorii de toate vârstele le-au ocupat imediat.

Iar volumul „Oceane, ocheane, ocazii” al lui Dan Emilian Roșca (1957 – 2005) a fost perfect pentru asta.

„Vinovatul” semnalului dat joi în centrul Timișoarei este directorul Bibliotecii Județene Timiș, Tudor Crețu, care spune că, de fapt, comunitatea se strânge în jurul unei cărți care este citită integral, ceea ce înseamnă, fără doar și poate, că lectura devine un moment comunitar.

„E un mod de a inova. Încercăm ca manifestarea să-și păstreze unitatea, să se numească în continuare ConCentrica și, deci, să fie concentrică de la an la an. Anul trecut au fost utilizate razele de cerc ca principiu de organizare, anul acesta, la ideea unei colege, am mers pe ideea aestui format de simbol al Wi-Fi-ului, adică al cărții care emite semnale. Asta încercăm să transmitem. Am adus în atenția publicului încă un autor timișorean dispărut, poetul Dan Emilian Roșca. Asta facem în fiecare an, prima dată s-a citit din Petre Stoica, în 2017 s-a citit din Ioan Crăciun. Comunitatea se strânge în jurul unei cărți care este citită integral. Cartea parcurge comunitatea, comunitatea parcurge cartea. Ce vrem noi să facem este să transformăm lectura într-un moment comunitar, să nu fie doar în cadrul unei biblioteci”, a explicat Tudor Crețu.