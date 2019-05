FOTO | Preşedintele Klaus Iohannis a verificat pregătirile pentru Summitul UE de la Sibiu: „Sigur că am emoţii. Sper ca totul să funcţioneze foarte bine”

„Emoţii. Da, sigur că am emoţii. Sper ca totul să funcţioneze foarte bine. Dar am aşteptări de la acest summit şi sper să reuşim cu toţii împreună liderii să generăm acest optimism de care Europa are nevoie”, a spus preşedintele Klaus Iohannis.

Klaus Iohannis va primi şefii de stat din UE în fostul său birou de primar

Şeful statului a mers la sediul Primăriei municipiului Sibiu, locul în care va avea loc Summitul UE, dar şi la Palatul Brukenthal, unde va avea loc dejunul informal.

Preşedintele Iohannis a concluzionat, la finalul vizitei, că Sibiul este bine pregătit pentru acest eveniment, considerat cel mai mare din istoria oraşului.”În Primărie lucrurile sunt foarte bine pregătite. Şi biroul care a fost al meu este foarte bine pregătit pentru întâlniri bilaterale pe care le vom organiza. Liderii au spaţii la dispoziţie şi în Primărie pentru întâlniri bilaterale. Există un birou special amenajat pentru preşedintele Tusk, există un birou special amenajat pentru preşedintele Juncker şi este un birou special amenajat pentru mine. Dar şi pentru toţi ceilalţi lideri există spaţii, toate birourile de la etajul I sunt libere pentru întâlniri bilaterale care vor putea să aibă loc acolo”, a spus şeful statului.

Preşedintele a inspectat şi Piaţa Mare, dar şi Piaţa Mică din centrul istoric al Sibiului, locuri aflate în apropierea sediului Primăriei, unde va fi Summitul UE. Cu acest prilej, preşedintele Iohannis a dat asigurări că atât Preşedinţia, cât şi Guvernul şi toate instituţiile implicate în pregătiri au colaborat foarte bine.

Şeful statului a ţinut să le arate jurnaliştilor şi cortul din Piaţa Mică, unde el împreună cu preşedintele Tusk şi preşedintele Juncker vor prezenta concluziile Summitului UE.

„Aici este locul conferinţei de presă mari care se va desfăşura la finalul Summitului, o conferinţă unde vom prezenta, preşedintele Tusk, preşedintele Juncker şi cu mine, concluziile acestui summit şi vom avea sper, mulţi jurnalişti şi pe voi care sunteţi astăzi aici, dar şi foarte mulţi jurnalişti din întreaga Europă şi-au anunţat prezenţa aici, la Sibiu”, a arătat Klaus Iohannis.

Şeful statului a făcut fotografii cu jurnaliştii acreditaţi la Summit

Preşedintele a dorit să aibă o amintire cu jurnaliştii care l-au însoţit marţi în inspecţia sa şi şi-a făcut o fotografie de grup cu aceştia în Piaţa Mare.

Din Piaţa Mare a Sibiului, preşedintele Iohannis i-a invitat pe turişti şi pe localnici să vină, joi seara, la spectacolul susţinut de „Junii Sibiului” şi la concertul Deliei.

„Pentru sibieni, pentru musafiri şi pentru oricine altcineva doreşte să participe în ziua de 9 mai, Primăria municipiului Sibiu organizează aici în piaţă (…) un mare concert pentru toată lumea. Deci, cine doreşte să participe la partea de distracţie este invitat la concert în Piaţa Mare, la liber”, a spus preşedintele Iohannis.

Potrivit preşedintelui Iohannis, joi, în urma Summitului UE, va exista o Declaraţie de la Sibiu, el exprimându-şi speranţa că va fi una optimistă.

„În cărţile de istorie va scrie despre această declaraţie de la Sibiu, că a arătat că liderii europeni sunt solidari, ştiu ce vor cu Uniunea, ştiu cum să transmită optimism şi ştiu cum să construiască un viitor pentru cetăţenii europeni, un viitor care se bazează pe promisiuni care vor fi îndeplinite de prosperitate, de siguranţă, de progres, de voce globală importantă a Uniunii Europene”, a concluzionat preşedintele Klaus Iohannis.

Şeful statului s-a arătat convins că ziua de 9 mai este cea mai importantă din istoria Sibiului. „Cu siguranţă acest eveniment este cel mai important. Vă daţi seama, toţi liderii europeni se adună la Sibiu pentru acest summit informal”, a arătat preşedintele Klaus Iohannis.

Iohannis, la Palatul Brukenthal: „Apreciez deschiderea proprietarilor clădirii şi deschiderea conducerii Muzeului pentru această colaborare”

În urma vizitei în Palatul Brukenthal, preşedintele Iohannis a spus că aici va avea loc un dejun oficial, de lucru, la care liderii europeni vor degusta şi produse tradiţionale româneşti.

„Foarte bine pregătit. Aici, în salonul baroc va avea loc dejunul informal. Toate întâlnirile au loc în format de Consiliu, deci nu vă imaginaţi că e un dejun festiv, este un dejun tehnic. Se mănâncă, dar noi în timpul dejunului continuăm discuţiile începute în Atrium, asta înseamnă un dejun de lucru. Deci în timp ce vorbim şi mâncăm, dar sigur, şi dacă este un dejun tehnic, un ambient plăcut este potrivit şi cred că aceste clădiri foarte frumoase pe care le avem în Sibiu vor fi puse în valoare încă mai mult dacă atrag atenţia prin astfel de manifestări. Apreciez deschiderea proprietarilor clădirii şi deschiderea conducerii Muzeului pentru această colaborare”, a spus Klaus Iohannis.

Summitul UE va reuni la Sibiu şefii de stat şi de guvern ai statelor membre UE, 36 de delegaţii oficiale, 400 de invitaţi de rang înalt, circa 900 de jurnalişti şi 100 de traducători

În 9 mai, Sibiul va fi, pentru o zi, capitala politică a Uniunii Europene, aici urmând să se reunească şefii de stat şi de guvern din UE. Summitul UE se va desfăşura în clădirea Primăriei Municipiului Sibiu din Piaţa Mare, iar preşedintele Klaus Iohannis va purta discuţii cu oaspeţii săi chiar în biroul pe care l-a ocupat când era primar al municipiului, a anunţat, recent, actualul edil al oraşului, Astrid Fodor.

Conform Ministerului Afacerilor Externe, Summitul din 9 mai, dedicat viitorului Uniunii Europene şi viitoarei agende strategice a liderilor pentru perioada 2019 – 2024, va reuni la Sibiu şefii de stat şi de guvern ai statelor membre UE, 36 de delegaţii oficiale, 400 de invitaţi de rang înalt, circa 900 de jurnalişti şi 100 de traducători.

