Imaginea a fost surprinsă de artistul fotograf Nicu Spînu, în Iași, pe strada Cuza-Vodă. Ninsoarea vine abundent de sus și acoperă un tramvai vechi, de pe o stradă a orașului, așa cum poate vedea în fotografie, arată ziaruldeiasi.ro

„It was a lovely February night, when it started snowing hard. I grabbed my camera and went out for some street photography. A few shots like this came out – Era o noapte frumoasă de februarie, mi-am luat aparatul și am ieșit în oraș pentru câteva fotografii pe stradă. Au ieșit câteva cadre ca acesta”, a scris Nicu Spînu în dreptul imaginii din National Geographic.

