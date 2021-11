Fotograful din spatele celei mai noi campanii provaccinare: „Am văzut un pacient de vârsta mea. Era intubat. Am înghețat”

Fotografiile sale se regăsesc pe bannerul uriaș amplasat în centrul Bucureștiului, pe fațada blocului Scala de pe bulevardul Magheru, pe care stă scris cu litere de-o șchioapă unul din mesajele puternice ale campaniei: „Se sufocă. Ne imploră. Regretă”.

Iar o parte au fost montate într-un film sfâșietor, pentru care și-a împrumutat vocea actrița Ana Ularu:

Pentru Pagina de media, Cristian Movilă a descris drama care se derulează zilnic la Terapie Intensivă: „Am simţit multă durere. Oameni care vor să îşi ia adio de la familie. Simt că vor muri. Simt şi nu îi pot avea pe cei dragi alături. E cea mai mare durere! Să ştii că te duci şi nu poţi să-ţi iei la revedere decât printr-un videocall!”.

Cel mai mult se auzea ventilatorul. Şi bipăitul aparatelor. Atât auzi! Voci auzi greu, trebuie să ţipe la tine, prin costume. A fost cel mai greu de suportat. Auzeam până şi noaptea, când ajungeam acasă, acel bipăit. Şi mai ales auzi când se oprea, şi se oprea destul de des… Fotograful Cristian Movilă:

Cristian Movilă | Foto: Facebook.com

„Când am văzut prima dată un pacient de 37 de ani, vârsta mea, am înlemnit! Era tânăr, nu fuma, nu era obez şi nu avea alte bloi. Şi era intubat. Am îngheţat”, a povestit fotograful.

Alături de soţia lui, Capucine Gros, au 150 de ore de documentare la Terapie Intensivă. Vinovaţi pentru situaţia în care se află acum România, cu rată de vaccinare scăzută și mulți bolnavi de COVID la ATI, sunt şi politicienii, dar şi oameni din Biserică, spune el.

Mulţi oameni cu care am stat de vorbă la sate şi la oraşe au zis clar că preotul le-a zis să nu se vaccineze. Sunt şi preoţi care au zis să te vaccinezi, care i-au sfătuit sau am citit despre un preot care a adus un medic la biserică. Fotograful Cristian Movilă:

La final, fotograful le-a transmis un mesaj scepticilor și celor care contestă veridicitatea imaginilor surprinse de el în spitale.

„Îi invit să meargă acolo cu mine! Îmi doresc ca imaginile pe care le-am surprins să ajungă la fiecare şi să formeze o fereastră undeva unde nu vrea nimeni să ajungă. Nici cel mai aprig antivaxer din România nu vrea să ajungă intubat la Terapie Intensivă”, a mai spus el.

