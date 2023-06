Bucățile recuperate au fost descărcată de pe nava Horizon Arctic în portul St John’s, la zece zile după ce submersibilul a dispărut având cinci oameni la bord. Horizon Arctic transporta Odysseus, un vehicul operat de la distanță care a pus capăt misiunii de salvare atunci când a reperat resturi pe fundul oceanului la câteva sute de metri de epava Titanicului.

Unul dintre experții cu care Garda de Coastă s-a consultat în timpul căutărilor a declarat că analiza materialului fizic al resturilor recuperate ar putea dezvălui indicii importante despre ce s-a întâmplat cu Titan.

„Cu siguranță, toate instrumentele de pe orice vehicul de mare adâncime înregistrează date. Ele transmit date. Așa că întrebarea este dacă există date disponibile. Și chiar nu știu răspunsul la această întrebare”, a declarat Carl Hartsfield de la Woods Hole Oceanographic Institution.

