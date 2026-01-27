Noua hartă a SUA după Donald Trump: Groenlanda e doar începutul pretențiilor americane

Publicația a prezentat pe hartă locurile despre care președintele SUA a făcut referire, în ultimele luni, cu intensitate diferită. Experții cu care a discutat Fakt au fost de acord că este un nou capitol în politica externă americană.

Experții vorbesc de un nou capitol în politica externă americană

„Vom avea tot ce ne dorim. Avem discuții foarte interesante”, a comentat Trump situația Groenlandei, într-un interviu recent pentru The New York Post.

Primele încercări de a prelua insula daneză datează încă din primul mandat, în 2019. Totuși, în ultimele săptămâni, președintele SUA afirmă direct că America trebuie să cumpere sau, în alt mod, să preia controlul asupra Groenlandei.

Sursa: Ziarul polonez Fakt

Motivul este presupusa incapacitate a Danemarcei de a apăra Arctica în fața ambițiilor Rusiei și Chinei.

Trump nu este convins de faptul că Danemarca face parte și din NATO și că pe insula arctică există deja o bază militară americană.

Doctrina Donroe pe hartă – politica imperială a lui Trump

Gazda de la Casa Albă spune direct că se ghidează după „doctrina Donroe”. Este vorba despre o versiune reîmprospătată a celebrei doctrine prezentate în 1823 de președintele american de atunci, James Monroe, care prevedea neamestecul SUA în afacerile imperiilor europene, în schimbul opririi de către acestea a colonizării continue a ambelor Americi.

În decursul unui an de la începutul celui de-al doilea mandat, Donald Trump nu s-a limitat doar la Groenlanda. El a sugerat anexarea sau preluarea parțială a Canadei, Canalului Panama, Venezuelei și a Fâșiei Gaza. Dovezi că președintele SUA nu se oprește la vorbe sunt evenimentele din 3 ianuarie din acest an.

Într-o acțiune spectaculoasă, forțele speciale americane l-au capturat pe dictatorul Venezuelei, Nicolas Maduro, împreună cu soția sa, la reședința lor din Caracas.

La scurt timp după aceea, Trump a sugerat că „SUA vor guverna acum Venezuela”. În cele din urmă, Casa Albă a oferit sprijin succesoarei lui Maduro, Delcy Rodriguez, care este deschisă revenirii companiilor americane pe câmpurile petroliere din Venezuela.

În ultimele 12 luni, administrația Trump a desfășurat, de asemenea, atacuri armate împotriva Yemenului, Iranului, Siriei și asupra unor vase de pe Marea Caraibelor.

Cum alege Donald Trump statele în doctrina sa: două grupuri

Iată concluziile pe care ar trebui să le tragem din ambițiile imperiale ale lui Trump.

„Statele indicate de el sunt în principal unite de instabilitatea internă sau de capacitatea limitată de a controla în mod independent securitatea în regiune. Prima categorie include țările în care puterea centrală este slabă, există crize politice sau economice, iar armata nu garantează stabilitatea.

A doua categorie cuprinde state situate în regiuni deosebit de importante pentru SUA, din perspectiva construirii potențialului strategic și a zonei de influență”, a comentat redactorul-șef al site-ului Defence24.com, dr. Aleksander Olech.

El a adăugat că, în cazul celei de-a doua categorii, contează și poziția acestor state față de zonele unde forțele americane sunt staționate sau ar putea fi staționate, esențiale pentru consolidarea administrației americane la nivel global, inclusiv împotriva Chinei.

„Un factor suplimentar îl reprezintă statele în care prezența trupelor americane este contestată sau respinsă deschis, ceea ce favorizează presiunea politică și acțiunile demonstrative, inclusiv pe rețelele sociale, din partea administrației Trump”, a mai precizat dr. Olech.

Expert: Polonia este un stat prietenos pentru SUA

La rândul său, șeful Institutului pentru Noua Europă, Łukasz Kobierski, a subliniat că scopul principal al lui Donald Trump este menținerea zonei de influență și a controlului asupra emisferei occidentale.

„Acolo unde poate aduce profit financiar sau alte avantaje, și în afara acestei zone. De exemplu, în Nigeria a fost vorba despre protecția creștinilor. În Orientul Mijlociu, în principal, ca răspuns la atacurile asupra navelor și submarinelor sau a soldaților americani, precum și datorită relațiilor speciale cu Israelul”, a explicat Łukasz Kobierski.

Potrivit lui, Groenlanda este un caz interesant din perspectiva securității SUA, fiind traseul peste care ar zbura rachetele balistice din sau către Rusia.

„Este cea mai scurtă rută. Există și o bază militară americană acolo, iar în timpul Războiului Rece erau mai multe (peste zece). Este vorba mai mult despre căutarea de oportunități de afaceri pe insulă, deși va fi dificil, pentru că, deși există multe minerale, exploatarea lor este în mare parte neprofitabilă. Pentru Trump acest lucru nu contează, la fel cum se întâmplă și în Venezuela, unde încearcă să forțeze companiile americane de extracție să investească mai mult, ceea ce acestea nu vor face. Aici ar putea fi similar”, a mai comentat el.

Iar în ce privește Polonia, din perspectiva lui Donald Trump, „suntem un stat prietenos, care respectă planul de cheltuieli militare în raport cu PIB-ul în cadrul NATO și reprezintă un exemplu bun pentru a critica alte state ale alianței care nu fac acest lucru.

Pe de altă parte, în contextul războiului din Ucraina, nu jucăm un rol prea important în eventualele negocieri de pace. Aici diplomația noastră ar putea fi mai activă, în special mediul președintelui Karol Nawrocki, care are relații bune cu mișcarea MAGA”, a precizat Kobierski.

