Libertatea de exprimare primează

Judecătorii au declarat că prevederea din lege care interzicea accesul minorilor la platforme precum TikTok, Snapchat sau Instagram „nu este proporțională, necesară sau adecvată”. Deși recunosc importanța protejării interesului superior al copilului, aceștia au subliniat că o astfel de interdicție ar putea afecta și platforme unde riscurile pentru sănătatea sau siguranța minorilor nu sunt clar demonstrate.

Textul legislativ, care urma să intre în vigoare la 1 septembrie, prevedea de asemenea restricții pentru funcțiile sociale ale unor platforme precum YouTube, servicii de mesagerie (WhatsApp, Messenger) și anumite jocuri video online. Excepțiile propuse, precum enciclopediile online sau platformele educaționale, au fost considerate de Consiliu ca fiind prea „limitate”.

Îngrijorări legate de viața privată

Un alt punct criticat de Consiliul Constituțional a fost lipsa unor garanții juridice clare privind confidențialitatea datelor utilizatorilor. Legea obliga platformele să implementeze mecanisme de verificare a vârstei, fără a specifica detalii tehnice. „Prin omiterea de a defini condițiile și limitele acestei justificări bazate pe vârstă, legiuitorul nu a prevăzut garanțiile necesare respectării vieții private”, au explicat judecătorii.

Această măsură fusese susținută de guvern pe baza unor studii care arătau o legătură între utilizarea excesivă a rețelelor sociale și probleme precum anxietatea, depresia sau hărțuirea online. Un raport Arcom din iulie 2026 arăta că peste două treimi dintre copiii cu vârste între 10 și 14 ani ar fi fost în favoarea acestei interdicții.

Mișcări similare la nivel global

Legea franceză reflecta o tendință globală, similară cu măsurile adoptate deja în alte țări. În 2025, Australia a devenit prima țară care a interzis accesul la rețelele sociale pentru persoanele sub 16 ani. Alte state, precum Brazilia, Indonezia sau Noua Zeelandă, au anunțat planuri similare. Totuși, un studiu publicat în British Medical Journal a relevat rezultate mixte în Australia, unde mulți minori au reușit să eludeze restricțiile folosind VPN-uri sau conturi false.

În Europa, Comisia Europeană a propus în iulie 2026 reguli care să permită accesul treptat al minorilor la rețelele sociale, recomandând o interdicție totală pentru cei sub 13 ani, dar lăsând fiecărui stat libertatea de a stabili propriile limite de vârstă.

Consiliul Constituțional urmează să se pronunțe și asupra altor măsuri din aceeași lege, precum interzicerea telefoanelor mobile în licee, măsură programată să intre în vigoare tot la 1 septembrie.

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