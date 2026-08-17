Caniculă luni în vestul și centrul țării

Luni, 17 august, temperaturile vor fi deosebit de ridicate în Banat, Crișana, Maramureș, vestul și sud-vestul Olteniei, cea mai mare parte a Transilvaniei și nord-estul Moldovei.

Meteorologii au emis o atenționare cod galben valabilă între orele 10 și 21, când, în zonele vizate, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în Câmpia de Vest.

Va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar pe arii restrânse indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități în regiunile vestice și în extremitatea de sud-vest.

De la 37 de grade la ploi torențiale și vijelii

Schimbarea vremii va începe în noaptea de luni spre marți. În regiunile vestice, vântul va avea intensificări, cu viteze la rafală de 40-50 km/h și local de peste 50-60 km/h. În aceeași perioadă sunt prognozate perioade de instabilitate atmosferică în Banat, Crișana, Maramureș și vestul Transilvaniei.

„Vor fi și perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale însemnate cantitativ (15…20 l/mp și pe arii restrânse de peste 20…25 l/mp), izolat vijelii (viteze la rafală de peste 50 km/h) și grindină de mici dimensiuni (1…2 cm)”, transmit meteorologii.

Marți, temperaturile scad cu peste 10 grade

Pe parcursul zilei de marți, 18 august, instabilitatea atmosferică se va extinde în cea mai mare parte a țării.

Sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și, izolat, grindină de mici dimensiuni. Aversele vor putea aduce cantități de apă de 15-20 l/mp și, pe arii restrânse, de peste 20-25 l/mp. Izolat sunt prognozate vijelii cu rafale de peste 50 km/h și grindină de 1-2 centimetri. Instabilitatea atmosferică va fi prezentă marți în cea mai mare parte a Transilvaniei, Moldova, zonele montane și submontane, dar și pe arii restrânse în celelalte regiuni. În același timp, vremea se va răci accentuat în nord, centru, vest și sud-vest.

„Marți vremea se va răci accentuat în nord, centru, vest și sud-vest, unde temperaturile maxime vor scădea cu mai mult de 8…10 grade și vor fi cuprinse între 19 și 28 de grade, cu cele mai scăzute valori în nordul Moldovei”, se arată în informarea meteorologică.

Vreme călduroasă în București

În București, luni, 17 august, vremea se va menține călduroasă. Temperatura maximă va ajunge la 33-34 de grade, iar minima va fi de 17-18 grade, cu valori mai scăzute în zona preorășenească, unde pot coborî spre 14 grade. Cerul va fi senin, iar vântul va sufla în general slab.

Marți, 18 august, vremea va rămâne călduroasă în Capitală. Temperatura maximă va fi de 32-33 de grade. Ziua, cerul va fi mai mult senin, iar seara și noaptea vor apărea înnorări trecătoare. Probabilitatea pentru averse va fi redusă. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări după-amiaza și seara, când rafalele vor ajunge, în general, la 40-45 km/h.

Prognoza meteo în România pentru intervalul 17–27 august 2026

Instabilitate și răcire temporară 17-18 august

Săptămâna începe cu vreme călduroasă și caniculă în vestul țării (unde se vor atinge 37 de grade), însă din noaptea de 17 spre 18 august instabilitatea atmosferică se va extinde în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, precum și în nordul Moldovei și Olteniei. Aceasta va aduce averse torențiale, vijelii, căderi de grindină și cantități de apă ce vor depăși izolat 20…25 l/mp. În regiunile vestice, nordice și centrale valorile termice vor scădea semnificativ pe 18 august (chiar și cu peste 8-10 grade), în timp ce în sud și sud-est vremea va rămâne caldă, cu maxime de până la 34 de grade.

Revenirea treptată a căldurii 19-20 august

După o ușoară răcire tranzitorie în sud-est pe 19 august, vremea devine în general frumoasă, cu cer mai mult senin și ploi cu totul izolate la munte. Procesul de încălzire se va reintensifica repede, astfel că pe 20 august canicula reapare în Câmpia de Vest, iar maximele la nivel național vor urca până la 36 de grade.

Val de caniculă persistent și disconfort termic 21-24 august

Spre sfârșitul săptămânii, valul de căldură se va extinde și se va intensifica în majoritatea regiunilor. Temperaturile maxime se vor încadra frecvent între 30 și 38 de grade, iar disconfortul termic va fi accentuat. Ploile vor fi extrem de rare, posibile doar izolat pe la munte sau în nord.

Tendințe 24-27 august

Canicula se va menține la începutul intervalului, urmând ca ulterior temperaturile să scadă treptat, iar șansele pentru furtuni și instabilitate atmosferică să fie în creștere.

În Capitală, vremea rămâne predominant frumoasă și călduroasă pe tot parcursul intervalului. Trecerea de instabilitate de pe 18 august va aduce doar înnorări trecătoare și o intensificare temporară a vântului (40…45 km/h). Temperaturile maxime vor oscila între 29 și 34 de grade în primele zile, urmând să urce la 35-36 de grade spre weekendul din 22-24 august, pe fondul unui disconfort termic în creştere.

Citește și: El Niño se îndreaptă spre o intensitate record și schimbă prognozele pentru Europa. Cum va fi vremea la toamnă și în iarna 2026-2027



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE