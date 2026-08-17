Caniculă luni în vestul și centrul țării

Luni, 17 august, temperaturile vor fi deosebit de ridicate în Banat, Crișana, Maramureș, vestul și sud-vestul Olteniei, cea mai mare parte a Transilvaniei și nord-estul Moldovei.

Ploi torențiale și vijelii în România de luni noapte, marți se răcește în toată țara. Spre sfârșitul săptămânii revine căldura extremă

Meteorologii au emis o atenționare cod galben valabilă între orele 10 și 21, când, în zonele vizate, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în Câmpia de Vest.

Va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar pe arii restrânse indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități în regiunile vestice și în extremitatea de sud-vest.

De la 37 de grade la ploi torențiale și vijelii

Schimbarea vremii va începe în noaptea de luni spre marți. În regiunile vestice, vântul va avea intensificări, cu viteze la rafală de 40-50 km/h și local de peste 50-60 km/h. În aceeași perioadă sunt prognozate perioade de instabilitate atmosferică în Banat, Crișana, Maramureș și vestul Transilvaniei.

„Vor fi și perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale însemnate cantitativ (15…20 l/mp și pe arii restrânse de peste 20…25 l/mp), izolat vijelii (viteze la rafală de peste 50 km/h) și grindină de mici dimensiuni (1…2 cm)”, transmit meteorologii.

Marți, temperaturile scad cu peste 10 grade

Pe parcursul zilei de marți, 18 august, instabilitatea atmosferică se va extinde în cea mai mare parte a țării.

Sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și, izolat, grindină de mici dimensiuni. Aversele vor putea aduce cantități de apă de 15-20 l/mp și, pe arii restrânse, de peste 20-25 l/mp. Izolat sunt prognozate vijelii cu rafale de peste 50 km/h și grindină de 1-2 centimetri. Instabilitatea atmosferică va fi prezentă marți în cea mai mare parte a Transilvaniei, Moldova, zonele montane și submontane, dar și pe arii restrânse în celelalte regiuni. În același timp, vremea se va răci accentuat în nord, centru, vest și sud-vest.

„Marți vremea se va răci accentuat în nord, centru, vest și sud-vest, unde temperaturile maxime vor scădea cu mai mult de 8…10 grade și vor fi cuprinse între 19 și 28 de grade, cu cele mai scăzute valori în nordul Moldovei”, se arată în informarea meteorologică.

Vreme călduroasă în București

În București, luni, 17 august, vremea se va menține călduroasă. Temperatura maximă va ajunge la 33-34 de grade, iar minima va fi de 17-18 grade, cu valori mai scăzute în zona preorășenească, unde pot coborî spre 14 grade. Cerul va fi senin, iar vântul va sufla în general slab.

Marți, 18 august, vremea va rămâne călduroasă în Capitală. Temperatura maximă va fi de 32-33 de grade. Ziua, cerul va fi mai mult senin, iar seara și noaptea vor apărea înnorări trecătoare. Probabilitatea pentru averse va fi redusă. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări după-amiaza și seara, când rafalele vor ajunge, în general, la 40-45 km/h.

Ploi torențiale și vijelii în România de luni noapte, marți se răcește în toată țara. Spre sfârșitul săptămânii revine căldura extremă

Prognoza meteo în România pentru intervalul 17–27 august 2026

Instabilitate și răcire temporară 17-18 august

Săptămâna începe cu vreme călduroasă și caniculă în vestul țării (unde se vor atinge 37 de grade), însă din noaptea de 17 spre 18 august instabilitatea atmosferică se va extinde în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, precum și în nordul Moldovei și Olteniei. Aceasta va aduce averse torențiale, vijelii, căderi de grindină și cantități de apă ce vor depăși izolat 20…25 l/mp. În regiunile vestice, nordice și centrale valorile termice vor scădea semnificativ pe 18 august (chiar și cu peste 8-10 grade), în timp ce în sud și sud-est vremea va rămâne caldă, cu maxime de până la 34 de grade.

Revenirea treptată a căldurii 19-20 august

După o ușoară răcire tranzitorie în sud-est pe 19 august, vremea devine în general frumoasă, cu cer mai mult senin și ploi cu totul izolate la munte. Procesul de încălzire se va reintensifica repede, astfel că pe 20 august canicula reapare în Câmpia de Vest, iar maximele la nivel național vor urca până la 36 de grade.

Val de caniculă persistent și disconfort termic 21-24 august

Spre sfârșitul săptămânii, valul de căldură se va extinde și se va intensifica în majoritatea regiunilor. Temperaturile maxime se vor încadra frecvent între 30 și 38 de grade, iar disconfortul termic va fi accentuat. Ploile vor fi extrem de rare, posibile doar izolat pe la munte sau în nord.

Tendințe 24-27 august

Canicula se va menține la începutul intervalului, urmând ca ulterior temperaturile să scadă treptat, iar șansele pentru furtuni și instabilitate atmosferică să fie în creștere.

În Capitală, vremea rămâne predominant frumoasă și călduroasă pe tot parcursul intervalului. Trecerea de instabilitate de pe 18 august va aduce doar înnorări trecătoare și o intensificare temporară a vântului (40…45 km/h). Temperaturile maxime vor oscila între 29 și 34 de grade în primele zile, urmând să urce la 35-36 de grade spre weekendul din 22-24 august, pe fondul unui disconfort termic în creştere.

Citește și: El Niño se îndreaptă spre o intensitate record și schimbă prognozele pentru Europa. Cum va fi vremea la toamnă și în iarna 2026-2027

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Știrea care face înconjurul planetei vine tocmai din Franța, de la nivel înalt. Era un moment de liniște în presa de scandal de la Paris, dar acum tabloidele și posturile tv ”fierb”. După un scandal imens, cunoscut pe întregul mapamond, Brigitte Macron a făcut anunțul despre care vorbește toată lumea
Viva.ro
Știrea care face înconjurul planetei vine tocmai din Franța, de la nivel înalt. Era un moment de liniște în presa de scandal de la Paris, dar acum tabloidele și posturile tv ”fierb”. După un scandal imens, cunoscut pe întregul mapamond, Brigitte Macron a făcut anunțul despre care vorbește toată lumea
„5 ani m-a drogat ca să depind de el!” Drama unei dive din Generația de Aur a muzicii românești, condamnată la dependență prin substanțe administrate pe ascuns. Diagnosticul medicului a confirmat cel mai negru scenariu
Unica.ro
„5 ani m-a drogat ca să depind de el!” Drama unei dive din Generația de Aur a muzicii românești, condamnată la dependență prin substanțe administrate pe ascuns. Diagnosticul medicului a confirmat cel mai negru scenariu
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Elle.ro
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
gsp
Mbappe, ținut „ostatic” pe yacht de iubita lui în timp ce Mourinho a început curățenia la Real Madrid
GSP.RO
Mbappe, ținut „ostatic” pe yacht de iubita lui în timp ce Mourinho a început curățenia la Real Madrid
Aryna Sabalenka a făcut senzație pe tocuri și în costum de baie, pe un teren de baschet
GSP.RO
Aryna Sabalenka a făcut senzație pe tocuri și în costum de baie, pe un teren de baschet
Parteneri
Ultima oră! Iubita lui David Popovici, replică genială după ce a primit un comentariu extrem de deplasat! Bravooo, Taisia! "Îl iubesc prea mult pe acest..."
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Iubita lui David Popovici, replică genială după ce a primit un comentariu extrem de deplasat! Bravooo, Taisia! "Îl iubesc prea mult pe acest..."
ULTIMA ORĂ! Denise Rifai rupe tăcerea după ce Cătălin Măruță i-a luat locul la "Furnicuțele"! Ce va face ea, în continuare: "M-a scos din...". Nimeni, dar nimeni nu se aștepta la asta
Avantaje.ro
ULTIMA ORĂ! Denise Rifai rupe tăcerea după ce Cătălin Măruță i-a luat locul la "Furnicuțele"! Ce va face ea, în continuare: "M-a scos din...". Nimeni, dar nimeni nu se aștepta la asta
Andreea Ibacka, apariție rară în costum de baie! Cum arată după lunile de sală [6 FOTO]
Tvmania.ro
Andreea Ibacka, apariție rară în costum de baie! Cum arată după lunile de sală [6 FOTO]

Știri România

Parteneri
Minunea de la Cluj: satul care și-a dublat populația cu o strategie neașteptată. Case și terenuri pentru tineri
Adevarul.ro
Minunea de la Cluj: satul care și-a dublat populația cu o strategie neașteptată. Case și terenuri pentru tineri
Coelho vs Rădoi, momentul adevărului! Cine este mai bun după 44 jocuri fiecare, ca antrenor al Universității Craiova
Fanatik.ro
Coelho vs Rădoi, momentul adevărului! Cine este mai bun după 44 jocuri fiecare, ca antrenor al Universității Craiova
Dunărea, Rinul și Padul, la minime istorice. Oprirea reactoarelor de la Cernavodă ridică problema
Financiarul.ro
Dunărea, Rinul și Padul, la minime istorice. Oprirea reactoarelor de la Cernavodă ridică problema
Parteneri
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
Elle.ro
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
E informația momentului în politică! A dat cărțile pe față, în sfârșit...Nu mai este niciun dubiu, iar ce se întâmplă în politica românească e de nedescris. Ce tocmai a făcut Sorin Grindeanu, liderul PSD
Viva.ro
E informația momentului în politică! A dat cărțile pe față, în sfârșit...Nu mai este niciun dubiu, iar ce se întâmplă în politica românească e de nedescris. Ce tocmai a făcut Sorin Grindeanu, liderul PSD

Monden

Parteneri
Iulia Pârlea, apariție incendiară pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar fanii au reacționat imediat: „Ești superbă!” [GALERIE FOTO]
TVMania.ro
Iulia Pârlea, apariție incendiară pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar fanii au reacționat imediat: „Ești superbă!” [GALERIE FOTO]
Ce era de fapt obiectul misterios adus de valuri pe plaja din Eforie. Turiştii şi-au făcut poze cu el
ObservatorNews.ro
Ce era de fapt obiectul misterios adus de valuri pe plaja din Eforie. Turiştii şi-au făcut poze cu el
Gata, nu îl mai ascunde! E cuplul momentului în România! Sărut pasional în văzul tuturor! Și, Doamne, cât de bine se potrivesc! A ieșit soarele și pe strada ei, iar el va avea o bijuterie de femeie alături!
Libertateapentrufemei.ro
Gata, nu îl mai ascunde! E cuplul momentului în România! Sărut pasional în văzul tuturor! Și, Doamne, cât de bine se potrivesc! A ieșit soarele și pe strada ei, iar el va avea o bijuterie de femeie alături!
Parteneri
Anamaria a aflat decizia judecătorilor în procesul cu superstarul Luka Doncic: ce se întâmplă cu cele 50 de milioane de dolari
GSP.ro
Anamaria a aflat decizia judecătorilor în procesul cu superstarul Luka Doncic: ce se întâmplă cu cele 50 de milioane de dolari
Trebuia să fie urmașul lui Hagi, dar a jucat 7 ani cu genunchii distruși. Discuția ireală cu Lucescu: „Dă-ți pantalonii jos!”
GSP.ro
Trebuia să fie urmașul lui Hagi, dar a jucat 7 ani cu genunchii distruși. Discuția ireală cu Lucescu: „Dă-ți pantalonii jos!”
Parteneri
Alarmă pentru tineri: conservantul alimentar care apare în tot mai multe cazuri fatale
Mediafax.ro
Alarmă pentru tineri: conservantul alimentar care apare în tot mai multe cazuri fatale
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
StirileKanalD.ro
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
Nepotul lui Mircea Rednic a murit cu câteva ore înainte de nuntă! Marius Totolici s-a stins în somn la doar 37 de ani. Ce a arătat autopsia?
Wowbiz.ro
Nepotul lui Mircea Rednic a murit cu câteva ore înainte de nuntă! Marius Totolici s-a stins în somn la doar 37 de ani. Ce a arătat autopsia?
Promo
Ruptura de menisc. Cum apare și cum poate fi tratată
Advertorial
Ruptura de menisc. Cum apare și cum poate fi tratată
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Parteneri
Vești tot mai triste despre Joe Biden. Fiul fostului președinte confirmă că boala a avansat: „Cancerul s-a răspândit și îi provoacă dureri”
Wowbiz.ro
Vești tot mai triste despre Joe Biden. Fiul fostului președinte confirmă că boala a avansat: „Cancerul s-a răspândit și îi provoacă dureri”
Zodia care începe săptămâna la pământ! Răbdarea nativilor va fi pusă la grea încercare👇
Redactia.ro
Zodia care începe săptămâna la pământ! Răbdarea nativilor va fi pusă la grea încercare👇
Mircea Abraham, fostul căpitan al naționalei de volei, s-a stins din viață la doar 53 de ani
KanalD.ro
Mircea Abraham, fostul căpitan al naționalei de volei, s-a stins din viață la doar 53 de ani

Politic

Parteneri
Cei mai bine plătiți lucrători din Iași au fost creați de Justiție. Ei nu văd însă banii din cauză că muncesc pe datorie
ZiaruldeIasi.ro
Cei mai bine plătiți lucrători din Iași au fost creați de Justiție. Ei nu văd însă banii din cauză că muncesc pe datorie
Andrei Vochin, observație după șocul de la Arad: „Copilu și Șumudică, înapoi printre ruine. Misiunea? Salvarea CFR-ului”
Fanatik.ro
Andrei Vochin, observație după șocul de la Arad: „Copilu și Șumudică, înapoi printre ruine. Misiunea? Salvarea CFR-ului”
Trump spune că șoferii de mașini electrice au o boală. Declarația stârnește valuri de ironii online
Spotmedia.ro
Trump spune că șoferii de mașini electrice au o boală. Declarația stârnește valuri de ironii online