Andreea Esca își surprinde rar urmăritorii cu fotografii în costum de baie, însă prezentatoarea Știrilor PRO TV a făcut o excepție în vacanță. Vedeta a fost fotografiată de soțul ei, Alexandre Eram, pasionat de fotografie, dar nu înainte de a-i transmite câteva cerințe legate de felul în care să fie realizate imaginile.

Andreea Esca a fost fotografiată într-un costum de baie verde. Fotograful a fost chiar soțul ei, Alexandre EramIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 28

Andreea Esca, apariție rară în costum de baie

Andreea Esca a publicat imagini din vacanță în care apare în costum de baie, un tip de fotografie pe care prezentatoarea nu îl postează frecvent pe rețelele de socializare. În vârstă de 53 de ani, vedeta a fost fotografiată chiar de soțul ei, Alexandre Eram, cunoscut pentru pasiunea sa pentru fotografie. Momentul nu a fost însă lipsit de negocieri, iar Andreea Esca a avut câteva cerințe clare înainte ca imaginile să fie realizate.

Prezentatoarea a glumit pe seama modului în care urma să fie fotografiată și i-a cerut lui Alexandre Eram să evite anumite cadre.

„Te rog fa-mi o poza in care sa nu se vada burta. Nici sanii ca parca sunt prea, prea. brațele s-au cam bubulit și eu nu modific pozele. nu ma lua asa de aproape”, a spus Andreea.

Răspunsul soțului ei a venit imediat: „Pai si eu ce pozez?”, a întrebat Alexandre Eram.

Andreea Esca a continuat în aceeași notă amuzată: „Clema de păr. Deși, și asta e un subiect controversat”, a răspuns vedeta.

Schimbul de replici arată și preocuparea prezentatoarei pentru felul în care apar fotografiile pe care le publică, mai ales în condițiile în care spune că nu obișnuiește să le modifice.

Andreea Esca face sport în mod regulat

Prezentatoarea se menține activă și face sport în mod regulat. De-a lungul timpului, a vorbit despre importanța mișcării și a unui stil de viață echilibrat. Fotografiile din vacanță au atras atenția tocmai pentru că Andreea Esca apare mai rar în astfel de ipostaze pe rețelele de socializare.

Andreea Esca, în vârstă de 53 de ani, se menține într-o formă de invidiat, după ce în urmă cu ceva timp a reușit să scape de cele 9 kilograme acumulate. Vedeta Pro TV și-a schimbat stilul alimentar, a renunțat la câteva alimente, iar acum arată așa cum își dorește. Prezentatoarea știrilor de la Pro TV nu apelează la diete extreme.

Ce dietă ține Andreea Esca

În urmă cu ceva timp, Andreea Esca a reușit să scape de 9 kilograme în aproximativ nouă luni, ajungând de la 63 la 54 de kilograme. Transformarea nu a fost bazată pe înfometare sau pe regimuri restrictive, ci pe renunțarea la câteva alimente considerate responsabile pentru acumularea kilogramelor în plus și pe menținerea unei rutine active.

Andreea Esca a eliminat pâinea, pastele și cartofii, alimente pe care multe persoane încearcă să le limiteze atunci când își doresc să slăbească.

„Încerc să nu mănânc mult dulce, să evit pâinea, pastele, cartofii… Mă rog, tot ce ştim sigur că ne va aduce nişte kilograme în plus.

Nu știu dacă am cel mai sănătos stil de viață. Dar merg la sport dintotdeauna, în mod regulat. N-am fumat niciodată, nu știu dacă contează. Alcool nu prea beau. Adică, nu știu, beau câte un pahar undeva, așa, de gust, dar nu e pasiunea mea. Dansez mult, îmi place muzica. Am prieteni foarte simpatici, am o familie foarte frumoasă.

Poate că toate aceste lucruri la un loc se cheamă, cumva, o viață sănătoasă. Nu știu dacă îmi arăt sau nu vârsta. Nu știu dacă e o problemă să-ți arăți vârsta. Important este să te simți bine și să accepți lucrurile care sunt absolut normale și naturale și să reușești să faci din fiecare zi din viața ta ceva plăcut. Asta e tot”, a spus Andreea Esca.

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