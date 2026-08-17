Ce este Scam Alert și cum funcționează

Funcția se numește Scam Alert și este lansată momentan în versiune beta. Aceasta folosește tehnologii de învățare mecanică pentru a analiza mesajele și pentru a identifica eventualele tentative de fraudă.

Scam Alert are un rol simplu: detectează mesajele suspecte și avertizează utilizatorul.

Atunci când sistemul AI identifică o conversație care ar putea reprezenta o tentativă de înșelătorie, utilizatorul primește un avertisment. Mesajul de atenționare este vizibil doar pentru persoana care ar putea fi ținta fraudei și nu este afișat expeditorului.

Astfel, Meta încearcă să ofere utilizatorilor un nou nivel de protecție înainte ca aceștia să răspundă unui mesaj suspect sau să ofere informații personale.

AI-ul nu blochează automat conversația

Scam Alert nu ia decizii în locul utilizatorului. Inteligența Artificială se limitează la identificarea unei posibile tentative de înșelătorie și la afișarea avertismentului. După aceea, utilizatorul decide ce face mai departe.

Acesta poate, de exemplu, să raporteze sau să blocheze expeditorul dacă mesajul pare într-adevăr o tentativă de fraudă.

În același timp, utilizatorul poate alege să continue conversația dacă este vorba despre o persoană cunoscută și sistemul a identificat greșit mesajul drept suspect.

Ca orice sistem bazat pe inteligență artificială, Scam Alert poate produce și rezultate eronate.

Dacă Meta marchează o conversație legitimă drept potențială înșelătorie, utilizatorul poate indica faptul că discuția este sigură. În acest caz, sistemul nu ar trebui să mai afișeze în viitor aceleași avertismente pentru mesajele provenite de la persoana respectivă.

Un detaliu important este că Scam Alert nu este activată automat pentru toți utilizatorii.

Funcția este lansată în prezent în beta și are caracter opțional. Cei care doresc să beneficieze de această protecție trebuie să o activeze din meniul de configurare al aplicației.

Mesajele înșelătoare au devenit o problemă tot mai frecventă în aplicațiile de comunicare, cum este și Whatsapp. Escrocii folosesc diverse metode pentru a determina utilizatorii să ofere date personale, să acceseze linkuri periculoase sau să trimită bani.

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