Cum te înscrii în platformă

Pentru a aplica, solicitanții trebuie să își creeze un cont pe platformă și să completeze toate datele solicitate. În proces, aceștia vor selecta clinica dorită din lista unităților sanitare partenere acreditate. După completarea informațiilor, platforma va genera automat documentele necesare, inclusiv cererea de înscriere (anexa 1), declarația pe propria răspundere (anexa 1a) și acordul pentru prelucrarea datelor personale (anexa 1c). Toate documentele trebuie descărcate, semnate și încărcate înapoi în platformă, împreună cu celelalte acte justificative.

Documentele necesare pentru înscriere pentru FIV 2026

Dosarul de înscriere trebuie să includă următoarele:

Cererea de înscriere (anexa 1);

Declarația pe propria răspundere (anexa 1a);

Documentul de indicație FIV (anexa 1b), emis de un medic specialist în infertilitate, cu cel mult 60 de zile înainte de depunerea dosarului;

Acordul pentru prelucrarea datelor personale (anexa 1c);

Copii ale cărților de identitate, certificate „conform cu originalul” și semnate de solicitanți;

Adeverințe care atestă calitatea de asigurat în sistemul public de sănătate din România.

Ministerul Muncii precizează că anexele pot fi semnate fie olograf, fie electronic, iar în cazul cuplurilor, declarațiile și acordurile trebuie completate separat de fiecare partener.

Cum urmărești ce se întâmplă cu dosarul tău

După încărcarea completă a documentelor, aplicația va genera un număr de înregistrare unic pentru dosar. Solicitanții pot verifica statusul dosarului în contul lor de pe platformă. Ministerul subliniază că analiza dosarelor se face în ordinea depunerii acestora.

Pentru mai multe detalii despre normele metodologice ale programului FIV 2026-2030 și documentele necesare, cei interesați pot accesa site-ul Ministerului Muncii la https://mmuncii.gov.ro/familie/crestere-natalitate-fiv/, secțiunea „Documente”.

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