Legea biodiversității, contestată de AUR la CCR

Judecătorii CCR au amânat miercuri, 12 august, pronunțarea în acest caz pentru 17 august. Curtea trebuie să stabilească dacă legea prin care este aprobată Strategia națională și Planul de acțiune pentru conservarea biodiversității 2026-2030 respectă prevederile Constituției, potrivit News.

Decizia vine într-un moment sensibil, în condițiile în care România are ca termen 31 august pentru îndeplinirea acestui angajament din PNRR.

Legea a ajuns la Curtea Constituțională după ce parlamentarii AUR au contestat actul normativ imediat după finalizarea procedurii parlamentare.

În Camera Deputaților, proiectul a fost adoptat cu 177 de voturi „pentru” și 79 „împotrivă”. În Senat, forma finală a primit 79 de voturi favorabile și 27 „împotrivă”.

Senatorii AUR au votat împotriva legii.

Una dintre principalele critici formulate de AUR vizează modul în care strategia a ajuns să fie aprobată de Parlament.

Proiectul fusese inițial adoptat de Guvern prin hotărâre, însă Executivul a retras ulterior actul și a transferat prevederile în Parlament, după ce PSD a contestat legalitatea unei hotărâri adoptate de un guvern interimar.

În plen, liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, a criticat această procedură și a susținut că sunt încălcate atribuțiile constituționale ale instituțiilor.

El a calificat situația drept o „batjocură fără precedent la adresa ordinii constituționale”. și a avertizat că inversarea rolurilor dintre Guvern și Parlament se poate întoarce împotriva actualei puteri.

Ce prevede Legea biodiversității

Actul normativ aprobă Strategia națională și Planul de acțiune pentru conservarea biodiversității pentru perioada 2026-2030.

Printre principalele obiective se află:

  •  conservarea și restaurarea ecosistemelor;
  •  protejarea speciilor amenințate;
  •  utilizarea durabilă a biodiversității;
  •  consolidarea capacității instituțiilor care gestionează politicile de mediu;
  •  consolidarea și extinderea rețelei naționale de arii protejate.

Strategia include și obiective în linie cu țintele europene și globale privind protejarea a 30% din teritoriu și 10% pentru protecția strictă.

Aproape 1 miliard de euro în joc

Miza legii depășește domeniul protecției mediului.

Strategia națională pentru conservarea biodiversității 2026-2030 reprezintă jalonul 31 din PNRR. Potrivit estimărilor Guvernului, neîndeplinirea acestui angajament ar putea atrage o penalitate de 972.455.220 de euro.

Ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, a avertizat în Parlament că unele dintre amendamentele introduse de PSD în timpul dezbaterilor pot afecta angajamentele asumate de România în fața Comisiei Europene şi pot pune în pericol banii din PNRR.

Și USR a criticat modificările, acuzând PSD că prin amendamente există riscul ca România să compromită jalonul din PNRR.

Ce se întâmplă dacă CCR respinge sesizarea AUR

Dacă judecătorii CCR resping obiecția de neconstituționalitate, legea își poate continua parcursul către promulgare.

În schimb, dacă CCR identifică prevederi neconstituționale, actul normativ poate reveni în Parlament pentru a fi pus în acord cu decizia Curții.

Problema este și una de timp. România trebuie să finalizeze procedura până la 31 august, adică în două săptămâni, pentru a-și îndeplini angajamentul aferent jalonului din PNRR.

Întâlnirea dintre Ilie Bolojan și președinta CCR, în centrul controverselor

Ședința CCR are loc și pe fondul controverselor privind o întâlnire neanunțată oficial între premierul Ilie Bolojan și președinta CCR, Simina Tănăsescu. Întâlnirea ar fi avut loc în biroul președintelui Senatului, Mircea Abrudean.

Președinta CCR, Simina Tănăsescu, a respins „ferm şi categoric”  acuzațiile și speculațiile privind eventuale discuții despre dosare aflate pe rolul Curții.

Subiectul a generat însă reacții în sistemul judiciar.

Președinții curților de apel au cerut clarificarea informațiilor referitoare la întâlnire și au criticat lipsa de transparență. În opinia acestora, astfel de întâlniri sunt „profund inadecvate standardelor” pe care trebuie să le respecte o jurisdicție constituțională.

Mesaje similare au fost transmise duminică seară de președinții tribunalelor și judecătoriilor din România, precum și de reprezentanții Consiliului Superior al Magistraturii.

Pronunțarea CCR din 17 august este, astfel, importantă pe două planuri.

Pe de o parte, Curtea trebuie să stabilească dacă procedura și forma adoptată a Legii biodiversității respectă Constituția. Pe de altă parte, decizia poate influența direct calendarul prin care România trebuie să își îndeplinească un angajament din PNRR.

Miza financiară este de 972.455.220 de euro, iar termenul-limită pentru aprobarea legii este 31 august.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Știrea care face înconjurul planetei vine tocmai din Franța, de la nivel înalt. Era un moment de liniște în presa de scandal de la Paris, dar acum tabloidele și posturile tv ”fierb”. După un scandal imens, cunoscut pe întregul mapamond, Brigitte Macron a făcut anunțul despre care vorbește toată lumea
Viva.ro
Știrea care face înconjurul planetei vine tocmai din Franța, de la nivel înalt. Era un moment de liniște în presa de scandal de la Paris, dar acum tabloidele și posturile tv ”fierb”. După un scandal imens, cunoscut pe întregul mapamond, Brigitte Macron a făcut anunțul despre care vorbește toată lumea
„5 ani m-a drogat ca să depind de el!” Drama unei dive din Generația de Aur a muzicii românești, condamnată la dependență prin substanțe administrate pe ascuns. Diagnosticul medicului a confirmat cel mai negru scenariu
Unica.ro
„5 ani m-a drogat ca să depind de el!” Drama unei dive din Generația de Aur a muzicii românești, condamnată la dependență prin substanțe administrate pe ascuns. Diagnosticul medicului a confirmat cel mai negru scenariu
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Elle.ro
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
gsp
Mbappe, ținut „ostatic” pe yacht de iubita lui în timp ce Mourinho a început curățenia la Real Madrid
GSP.RO
Mbappe, ținut „ostatic” pe yacht de iubita lui în timp ce Mourinho a început curățenia la Real Madrid
Aryna Sabalenka a făcut senzație pe tocuri și în costum de baie, pe un teren de baschet
GSP.RO
Aryna Sabalenka a făcut senzație pe tocuri și în costum de baie, pe un teren de baschet
Parteneri
Ultima oră! Iubita lui David Popovici, replică genială după ce a primit un comentariu extrem de deplasat! Bravooo, Taisia! "Îl iubesc prea mult pe acest..."
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Iubita lui David Popovici, replică genială după ce a primit un comentariu extrem de deplasat! Bravooo, Taisia! "Îl iubesc prea mult pe acest..."
ULTIMA ORĂ! Denise Rifai rupe tăcerea după ce Cătălin Măruță i-a luat locul la "Furnicuțele"! Ce va face ea, în continuare: "M-a scos din...". Nimeni, dar nimeni nu se aștepta la asta
Avantaje.ro
ULTIMA ORĂ! Denise Rifai rupe tăcerea după ce Cătălin Măruță i-a luat locul la "Furnicuțele"! Ce va face ea, în continuare: "M-a scos din...". Nimeni, dar nimeni nu se aștepta la asta
Andreea Ibacka, apariție rară în costum de baie! Cum arată după lunile de sală [6 FOTO]
Tvmania.ro
Andreea Ibacka, apariție rară în costum de baie! Cum arată după lunile de sală [6 FOTO]

Știri România

Parteneri
„Da' cine v-o lucrat aici, domnu’?”. Restaurarea Castrului Arutela, ironizată de români după explicațiile Ministerului Culturii
Adevarul.ro
„Da' cine v-o lucrat aici, domnu’?”. Restaurarea Castrului Arutela, ironizată de români după explicațiile Ministerului Culturii
„E Charalambous la pătrat!”. Rivalul lui Gigi Becali din SuperLiga îl face praf pe Marius Baciu
Fanatik.ro
„E Charalambous la pătrat!”. Rivalul lui Gigi Becali din SuperLiga îl face praf pe Marius Baciu
Curtea Constituțională decide pe 17 august soarta a două legi cruciale
Financiarul.ro
Curtea Constituțională decide pe 17 august soarta a două legi cruciale
Parteneri
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
Elle.ro
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
E informația momentului în politică! A dat cărțile pe față, în sfârșit...Nu mai este niciun dubiu, iar ce se întâmplă în politica românească e de nedescris. Ce tocmai a făcut Sorin Grindeanu, liderul PSD
Viva.ro
E informația momentului în politică! A dat cărțile pe față, în sfârșit...Nu mai este niciun dubiu, iar ce se întâmplă în politica românească e de nedescris. Ce tocmai a făcut Sorin Grindeanu, liderul PSD

Monden

Parteneri
Iulia Pârlea, apariție incendiară pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar fanii au reacționat imediat: „Ești superbă!” [GALERIE FOTO]
TVMania.ro
Iulia Pârlea, apariție incendiară pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar fanii au reacționat imediat: „Ești superbă!” [GALERIE FOTO]
Ce era de fapt obiectul misterios adus de valuri pe plaja din Eforie. Turiştii şi-au făcut poze cu el
ObservatorNews.ro
Ce era de fapt obiectul misterios adus de valuri pe plaja din Eforie. Turiştii şi-au făcut poze cu el
Gata, nu îl mai ascunde! E cuplul momentului în România! Sărut pasional în văzul tuturor! Și, Doamne, cât de bine se potrivesc! A ieșit soarele și pe strada ei, iar el va avea o bijuterie de femeie alături!
Libertateapentrufemei.ro
Gata, nu îl mai ascunde! E cuplul momentului în România! Sărut pasional în văzul tuturor! Și, Doamne, cât de bine se potrivesc! A ieșit soarele și pe strada ei, iar el va avea o bijuterie de femeie alături!
Parteneri
Anamaria a aflat decizia judecătorilor în procesul cu superstarul Luka Doncic: ce se întâmplă cu cele 50 de milioane de dolari
GSP.ro
Anamaria a aflat decizia judecătorilor în procesul cu superstarul Luka Doncic: ce se întâmplă cu cele 50 de milioane de dolari
Trebuia să fie urmașul lui Hagi, dar a jucat 7 ani cu genunchii distruși. Discuția ireală cu Lucescu: „Dă-ți pantalonii jos!”
GSP.ro
Trebuia să fie urmașul lui Hagi, dar a jucat 7 ani cu genunchii distruși. Discuția ireală cu Lucescu: „Dă-ți pantalonii jos!”
Parteneri
Alarmă pentru tineri: conservantul alimentar care apare în tot mai multe cazuri fatale
Mediafax.ro
Alarmă pentru tineri: conservantul alimentar care apare în tot mai multe cazuri fatale
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
StirileKanalD.ro
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
Nepotul lui Mircea Rednic a murit cu câteva ore înainte de nuntă! Marius Totolici s-a stins în somn la doar 37 de ani. Ce a arătat autopsia?
Wowbiz.ro
Nepotul lui Mircea Rednic a murit cu câteva ore înainte de nuntă! Marius Totolici s-a stins în somn la doar 37 de ani. Ce a arătat autopsia?
Promo
Ruptura de menisc. Cum apare și cum poate fi tratată
Advertorial
Ruptura de menisc. Cum apare și cum poate fi tratată
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Parteneri
Vești tot mai triste despre Joe Biden. Fiul fostului președinte confirmă că boala a avansat: „Cancerul s-a răspândit și îi provoacă dureri”
Wowbiz.ro
Vești tot mai triste despre Joe Biden. Fiul fostului președinte confirmă că boala a avansat: „Cancerul s-a răspândit și îi provoacă dureri”
Zodia care începe săptămâna la pământ! Răbdarea nativilor va fi pusă la grea încercare👇
Redactia.ro
Zodia care începe săptămâna la pământ! Răbdarea nativilor va fi pusă la grea încercare👇
Mircea Abraham, fostul căpitan al naționalei de volei, s-a stins din viață la doar 53 de ani
KanalD.ro
Mircea Abraham, fostul căpitan al naționalei de volei, s-a stins din viață la doar 53 de ani

Politic

Parteneri
Cei mai bine plătiți lucrători din Iași au fost creați de Justiție. Ei nu văd însă banii din cauză că muncesc pe datorie
ZiaruldeIasi.ro
Cei mai bine plătiți lucrători din Iași au fost creați de Justiție. Ei nu văd însă banii din cauză că muncesc pe datorie
Zeljko Kopic, antrenor la FCSB!? Reacție-șoc a secundului Florentin Petre: „Doamne ferește!”. Contre acide cu Dănuț Lupu
Fanatik.ro
Zeljko Kopic, antrenor la FCSB!? Reacție-șoc a secundului Florentin Petre: „Doamne ferește!”. Contre acide cu Dănuț Lupu
Trump spune că șoferii de mașini electrice au o boală. Declarația stârnește valuri de ironii online
Spotmedia.ro
Trump spune că șoferii de mașini electrice au o boală. Declarația stârnește valuri de ironii online