Aron Orbán a fost criticat pentru lipsa de experiență în comerțul cu arme, iar toate încercările sale de a încheia tranzacții au eșuat, inclusiv colaborările cu producători slovaci și cehi. Relațiile sale cu Mikulas Nadaszi, acum stabilit în Ungaria, sunt investigate.

Portalul maghiar 444.hu a fost fondat în 2013 de Péter Uj, fost redactor-șef index.hu, împreună cu mai mulți foști colegi și cu cei de la Origo, după ce editorul acestuia a fost îndepărtat după ce ziarul a publicat o anchetă despre cheltuielile șefului cancelariei premierului.

Aron Orbán a făcut o călătorie de afaceri în urmă cu aproximativ 6 ani, având ca scop explorarea posibilităților de achiziție de arme din Cehia și Slovacia.

Călătoria a fost organizată de Mikulas Nadaszi, 82 de ani la acea vreme, fost ofițer de informații cehoslovac, despre care se spune că ar fi avut legături cu KGB și serviciile de informații ale Republicii Democrate Germane.

El a apelat la Nadaszi pentru a facilita achizițiile de armament. Cu toate acestea, în ciuda eforturilor, nu a încheiat niciun contract de achiziție în numele armatei ungare în ultimii 6 ani și jumătate.

Aron Orbán a vizitat producători de arme și muniție și a purtat discuții privind achizițiile de armament.

Acesta ar fi făcut referire inclusiv la poziția influentă a fratelui său în Ungaria, dar nu a reușit să finalizeze nicio tranzacție.

A spus peste tot că este fratele prim-ministrului, dar și multe prostii. Îl considerau și fratele mai mic și nebun al premierului – sursă, pentru 444.hu

Mikulas Nadaszi, organizatorul călătoriei, s-a stabilit ulterior în orașul Szolnok din Ungaria, unde, conform informațiilor, ar fi fost vizitat frecvent de reprezentanți ai serviciilor speciale maghiare.

În 2022, Aron Orbán a devenit președintele companiei Multi Shoot, specializată în comerțul cu arme. Din 2024, este și proprietarul ei. A fost criticat de presa maghiară pentru lipsa de cunoștințe în domeniu.

Prima legătură documentată a lui Áron Orbán cu Multi Shoot datează din 2018, când adresa înregistrată a companiei era trecută ca reședința sa privată, a dezvăluit publicația de investigații Telex.

Până în 2021, firma începuse să construiască un poligon de tragere pe un teren deținut de Aron Orbán, care a devenit ulterior sediul său oficial.

