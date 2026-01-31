S-au certat, s-au înjunghiat și apoi s-au împăcat

Potrivit publicației italiene BresciaToday, incidentul a avut loc vineri, 30 ianuarie, în jurul orei prânzului, într-un apartament de pe Via Rose di Sotto, din Brescia. Protagoniștii sunt doi frați, în vârstă de 48 și 49 de ani. Cearta dintre ei a degenerat rapid, iar vecinii, speriați de țipete și zgomote, au sunat la numărul de urgență în jurul orei 12.40.

La fața locului au fost trimise două ambulanțe ale serviciului medical de urgență 118 și un echipaj de carabinieri, existând temeri că situația ar putea fi gravă. Când poliția a ajuns în apartament, conflictul se încheiase deja. Cei doi frați se liniștiseră, iar unul dintre ei primea îngrijiri medicale.

Un rănit, dar fără urmări grave

Conform primelor informații furnizate de autorități, unul dintre frați a suferit o rană la mână, provocată, cel mai probabil, de un cuțit. Leziunea a fost descrisă ca fiind superficială. Bărbatul rănit a fost transportat la spitalul Poliambulanza din Brescia, unde a primit îngrijirile necesare și a fost internat cu cod galben, fără a fi în pericol.

Carabinierii au demarat verificări pentru a stabili exact cum a izbucnit conflictul și ce a dus la folosirea cuțitului. Cazul se află în atenția autorităților judiciare, care urmează să decidă pașii următori. Deocamdată, potrivit presei locale, situația a rămas sub control, iar intervenția autorităților nu a mai fost necesară pentru a calma conflictul.