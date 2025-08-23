Un caz devenit faimos în întreaga lume

Comisia Departamentului de Servicii Corecționale și Reabilitare din California a refuzat cererile de eliberare condiționată atât pentru Erik, cât și pentru Lyle Menendez. Cei doi frați vor putea solicita o reexaminare a cazului lor peste trei ani.

La audierea de vineri, Lyle Menendez, în vârstă de 57 de ani, și-a exprimat regretul: „Sunt profund îndurerat pentru ceea ce am fost, pentru răul pe care l-a suferit toată lumea. Nu voi putea niciodată să repar răul și durerea pe care le-am provocat tuturor membrilor familiei mele”.

Condamnați inițial la închisoare pe viață pentru uciderea părinților lor cu puști cu țeavă retezată în vila lor luxoasă din Beverly Hills, frații Menendez sunt printre cei mai mediatizați deținuți din America.

Procesul lor de la începutul anilor 90 a fost unul dintre primele transmise la televiziune, iar povestea lor a revenit în atenția publică datorită unui serial și unui documentar Netflix lansat anul trecut.

Abuzurile sexuale de care îl acuză pe tatăl lor au fost privite într-o nouă lumină în ultimii ani, după apariția mișcării #MeToo. La peste 35 de ani de la crime, s-a format o mișcare online care cere eliberarea lor, susținută de familia lor și de unele celebrități precum Kim Kardashian. În mai, un judecător le-a redus pedeapsa, făcându-i eligibili pentru eliberare din închisoare.

Recomandări O profesoară din București refuză să boicoteze începutul anului școlar, așa cum i-o cer colegii: „Îmi voi întâmpina elevii cu zâmbetul pe buze”

Comisia i-a considerat manipulatori

Cu toate acestea, comisia a respins aceste speranțe, considerând că cei doi frați reprezintă încă un risc pentru societate.

În închisoare, frații Menendez au organizat ateliere de gestionare a furiei și de asistență pentru deținuții în îngrijiri paliative.

Însă vineri, membrii comisiei și-au exprimat îngrijorarea cu privire la duplicitatea lui Lyle Menendez, care a încălcat în mod regulat regulile folosind telefoane mobile de contrabandă. Aceeași acuzație i-a fost adusă și fratelui său Erik, în vârstă de 54 de ani, cu o zi înainte.

Comisia a menționat, de asemenea, o evaluare psihologică a unui medic din închisoare, care îl descrie pe Lyle ca fiind înșelător, manipulator și refuzând să accepte consecințele acțiunilor sale.

„Pare că adoptați fețe diferite în momente diferite”, i-a reproșat Patrick Reardon, unul dintre membrii comisiei. Ambivalența celor doi frați a fost în centrul celor două procese ale lor din anii 90. La acea vreme, procuratura i-a acuzat pe cei doi tineri, în vârstă de 18 și 21 de ani la momentul crimelor, că și-au asasinat părinții pentru a moșteni averea lor de 14 milioane de dolari.

Povestea crimelor fraților Menendez

Recomandări Misterul crimelor în serie din satul Sălcuța: 5 oameni ucişi şi niciun vinovat. Principalul suspect, numit „urmaşul lui Rîmaru”, a fost condamnat pe viață şi apoi achitat definitiv

Înarmați cu puști cu țeavă retezată, ei au tras de cinci ori în tatăl lor, Jose Menendez, inclusiv în rotulele acestuia. Mama lor, Kitty Menendez, a murit în timp ce se târa încercând să scape de ei.

Frații au atribuit inițial crimele unui atac al mafiei, înainte de a-și schimba versiunea de mai multe ori. Anchetatorii au pus în cele din urmă mâna pe înregistrarea unei ședințe de psihoterapie, în care Erik a mărturisit crima.

În fața tribunalului, avocații lor au invocat o încercare disperată de autoapărare, afirmând că cei doi frați fuseseră agresați sexual timp de ani de tatăl lor și că mama lor era la curent.

Joi seara, procurorul din Los Angeles, Nathan Hochman, a salutat menținerea în închisoare a lui Erik, o decizie care „face dreptate lui Jose și Kitty Menendez”.

„Timp de peste trei decenii, Erik și Lyle Menendez au avansat un fals argument de legitimă apărare”, a declarat el, lăudând comisia „care nu a cedat presiunii și nu s-a lăsat atrasă în spectacolul public”, în ciuda mediatizării cazului.

Ce căi de atac mai au frații Menendez

O opinie favorabilă a comisiei era considerată cea mai bună șansă a fraților Menendez de a ieși din închisoare. Dar acest refuz nu epuizează toate căile lor de atac. Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, poate încă să le comute pedeapsa.

Recomandări Cum a încercat Iulian Dumitrescu să scape de dosarul de corupție. Apărarea fostului șef al CJ Prahova: „Este total neadecvat să i se rețină vina exclusivă”

Apărarea lor încearcă, de asemenea, să obțină un nou proces, invocând descoperirea unor noi elemente în ultimii ani: o scrisoare veche în care Erik menționează abuzurile sexuale ale tatălui său unui văr înainte de crimă și mărturia unui fost cântăreț dintr-o trupă latino de băieți, care explică că a fost drogat și violat de Jose Menendez în anii 80.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE