Compania a securizat un teren de 12,1 hectare situat în imediata vecinătate a viitorului complex comercial Mall Moldova, pe latura estică a acestuia.

Terenul, aflat momentan în proprietatea firmei Rinco Fin SRL din Râmnicu Sărat, a rezultat din alipirea a opt parcele mai mici la finalul anului 2025.

Deși tranzacția finală are ca termen limită data de 30 martie 2026, Dedeman și-a asigurat deja poziția: în cartea funciară este notată promisiunea de vânzare, însoțită de interdicția de a înstrăina bunul către alți cumpărători.

Din punct de vedere financiar, garanția de 1,21 milioane de euro instituită asupra terenului indică, potrivit uzanțelor din piața imobiliară, un preț final de achiziție care ar putea depăși pragul de 12 milioane de euro.

Dedeman este deținută de frații Dragoș și Adrian Pavăl.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE