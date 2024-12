Vizita lui Merz nu a fost anunţată în prealabil, la fel ca a cancelarului Scholz, din motive de securitate. Odată sosit la Kiev, șeful CDRU a lăudat punctualitatea Căilor Ferate Ucrainene şi wi-fi-ul „impecabil” de care a beneficiat în timpul călătoriei.

Friedrich Merz, care, spre deosebire de Olaf Scholz, se declară favorabil înarmării Ucrainei cu rachete Taurus pentru a se apăra, a fost primit de către preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

„Am venit azi la Kiev să văd care este situaţia în Ucraina şi unde ne putem oferi susţinerea”, a anunţat el pe X, unde a postat o imagine cu momentul sosirii sale cu trenul.

„Războiul din Ucraina trebuie să ia sfârşit cât mai repede posibil. (Liderul rus Vladimir – n.r.) Putin nu va accepta să negocieze decât dacă Ucraina reuşeşte să se apere”, a adăugat Merz.

Friedrich Merz, the leader of Germany's center-right Christian Democrats (CDU) and the conservative candidate for chancellor, has made a surprise trip to Ukraine. It's his second visit since the Russian invasion began in 2022. pic.twitter.com/oVGUDwyokA

În urmă cu o săptămână, Olaf Scholz a spus de la Kiev că Rusia nu poate „dicta” Ucrainei condiţiile sale de pace.

Germania este al doilea furnizor de ajutor militar pentru Ucraina, după SUA, dar cancelarul Scholz refuză să o ajute cu rachete de tip Taurus motivând că un astfel de pas ar fi văzut de Rusia ca o escaladare.

Războiul din Ucraina s-a impus deja ca una dintre temele majore ale campaniei electorale din Germania, în care CDU-ul lui Friedrich Merz este considerată marele favorit, fiind creditat cu aproximativ 30% în intenţiile de vot.

I had a meeting with @_FriedrichMerz. I expressed my gratitude for Germanys unwavering support, which has been critical for Ukraines defense and resilience, as well as for Germany's leadership in providing air defense systems, which are saving countless Ukrainian lives, as our… pic.twitter.com/G4wrgvQG7u